È in corso una clamorosa fuga di dati riguardante Twitch

Si parla del più grande attacco hacker che sia mai stato effettuato contro Twitch, la piattaforma di streaming che – in queste ore – sta finendo nell’occhio del ciclone, perché un utente anonimo ha pubblicato un file molto pesante su 4chan (circa 125 GB di dati) contenente diverse informazioni relative sia alla piattaforma stessa, sia agli utenti che se ne servono. Per questo motivo, è bene effettuare delle modifiche ai propri profili e aggiornare la propria password. Il problema è che il leak di dati che si evince da questo file pubblicato su 4chan è davvero molto ampio e potrebbe riguardare molto più che il singolo profilo del singolo utente.

Attacco hacker contro Twitch, un leak gigantesco

Il sito specialistico VGC ha potuto confermare, attraverso Twitch, che i dati che sono stati diffusi sono veritieri e che, quindi, sia in corso un vero e proprio attacco mirato a screditare e a indebolire la piattaforma, nata come piattaforma di gaming in streaming, che è stata acquistata da Amazon. Internamente, Twitch ha fatto sapere che la fuga di dati potrebbe essere avvenuta nella giornata di lunedì 4 ottobre (data che si candida sempre di più a essere una sorta di Caporetto dei social network, visto anche l’enorme outrage di cui Facebook e i suoi servizi sono stati vittime) e che sta cercando di capire come fare per fermarla.

Cosa c’è nei dati hackerati di Twitch

Non ci sono soltanto i dati degli utenti a rischio, ma c’è anche il codice sorgente della piattaforma, ci sono i rapporti sui pagamenti dei creator del 2019, il meccanismo di funzionamento del Client Twitch per dispositivi mobili, desktop e console, gli SDK proprietari, i servizi AWS (Amazon Web Service) utilizzati da Twitch e, addirittura, un progetto che ha come nome in codice Vapor e che sarebbe la risposta di Twitch alla piattaforma di gaming Steam, facendo diventare lo stesso Twitch come una sorta di mega store di giochi online.

Ancora non è chiaro quanto materiale sia ancora in possesso dell’hacker, quale sarà la soluzione che Twitch andrà ad adottare e, soprattutto, quali siano state le motivazioni che hanno spinto la piattaforma a finire nel mirino dell’hacker. La spiegazione fornita da quest’ultimo in allegato al file pubblicato su 4chan parlava di Twitch come di una «comunità che è un disgustoso pozzo nero tossico». Inoltre, l’hacker ha dichiarato di voler diffondere questi dati per aumentare la concorrenza nel settore del gaming in streaming.