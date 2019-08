Il Tar del Lazio annulla il divieto di Salvini sulla Open Arms

Il Tar del Lazio ha «riconosciuto la violazione delle norme di Diritto internazionale in materia di soccorso e la situazione di eccezioale gravità e urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi». Per questo motivo, il tribunale amministrativo ha annullato il divieto, per la nave della ong Open Arms, di entrare in acque italiane. Ora, l’imbarcazione con 147 naufraghi a bordo, ferma in mare da 13 giorni dopo il salvataggio, nonostante le richieste di un porto sicuro, potrà avvicinarsi a Lampedusa, in modo tale da ricevere i soccorsi del caso.

Tar del Lazio annulla divieto per la Open Arms di entrare in Italia

Il braccio di ferro con il governo italiano è iniziato diversi giorni fa, dopo aver ricevuto un primo no da Malta. Il decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta e dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli imponeva l’alt alla nave della Open Arms. Adesso il tribunale amministrativo del Lazio ha ribaltato tutto.

A pesare sulle condizioni della Open Arms sono anche le difficili condizioni meteorologiche che l’imbarcazione sta affrontando, con onde molto alte che stanno rendendo più complessa l’operazione di navigazione. Proprio nel pomeriggio di oggi, Matteo Salvini aveva detto di aver ricevuto una richiesta da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al fine di far sbarcare la nave.

La Open Arms arriva in Italia dopo il divieto del Tar del Lazio

Il ministro dell’Interno, tuttavia, aveva detto di non comprendere il motivo per cui questa imbarcazione dovesse arrivare in Italia. La decisione del Tar non può essere superata dal ministro e, per questo motivo, la Open Arms ha già fatto rotta verso Lampedusa. Nella giornata di ieri era arrivata anche la richiesta del tribunale dei minori di Palermo che aveva definito ‘respingimento’ l’atteggiamento del governo nei confronti di un’imbarcazione che ha a bordo 32 minori.