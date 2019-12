Non ci saranno più apparizioni pubbliche, firmacopie e presentazioni. Susanna Tamaro ha annunciato il suo ritiro dalla vita pubblica in occasione del festeggiamento dei suoi 62 anni. Colpa della sindrome di Asperger che «mi toglie le forze», tranne quella di scrivere.

L’annuncio di Susanna Tamaro: «La sindrome di Asperger mi toglie le forze ma continuerò a scrivere»

LEGGI ANCHE>

Susanna Tamaro è affetta dalla sindrome di Asperger, una patologia neurologia che se da un lato «dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa» porta con sé «anche tanti svantaggi». . Lo ha dichiarato Susanna Tamaro durante l’evento “Buon compleanno Susanna” a Orvieto organizzato per il suo 62esimo compleanno dove ha annunciato la sua decisione: «Finché ero giovane ho potuto gestirla, dopo i 50 ho cominciato a peggiorare» ha raccontato l’autrice del best seller “Va’ dove ti porta il cuore”. La sua presenza sempre più sporadica a eventi pubblici era quindi motivata da motivi di salute, poiché la scrittrice vuole preservare le sue energie per continuare a fare ciò che ama, ovvero raccontare storie. La malattia infatti le toglie le forze, rendendole ogni volta più difficile «muovermi, viaggiare, fare incontri». «Scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere. Non è un ritiro per il disgusto del mondo» ha dichiarato durante l’evento a Orvieto.

(Credits immagine di copertina: Facebook Susanna Tamaro)