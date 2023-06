750 premi in crescita concorso dopo concorso: SuperEnalotto SuperStar presenta la sua prima iniziativa speciale del 2023

L’inizio del 2023 porta con sé un’occasione straordinaria offerta da SuperEnalotto SuperStar! È stata lanciata la prima iniziativa speciale dell’anno, che mette in palio ben 750 premi garantiti. Ma la vera novità sta nel loro valore, che cresce progressivamente fino a raggiungere la cifra record di 20.000€. Le estrazioni si terranno nei giorni 20, 22 e 24 giugno 2023.

Cos’è l’iniziativa offerta da SuperEnalotto SuperStar

L’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar è attesa con grande trepidazione dagli appassionati di gioco in tutta Italia. Questa volta, offre il numero più alto di premi garantiti rispetto alle edizioni precedenti, offrendo una possibilità reale di vincita.

Partecipare è semplice: basta convalidare una combinazione SuperEnalotto SuperStar per almeno uno dei concorsi speciali. Riceverai un codice alfanumerico univoco che ti permetterà di partecipare all’estrazione dei premi garantiti. Puoi iniziare a giocare già da subito convalidando la tua giocata per il primo dei concorsi speciali.

Puoi partecipare comodamente online o tramite l’App SuperEnalotto e sui siti di gioco autorizzati disponibili su Superenalotto.it. In alternativa, puoi rivolgerti presso i Punti Vendita Sisal presenti in tutta Italia. Per questa iniziativa sono state create delle schede speciali di gioco realizzate utilizzando carta al 100% riciclata e dimostrando una massima attenzione per l’ambiente.

Alcuni dettagli in più per chi decide di partecipare in abbonamento

E se sei un giocatore abituale e decidi di partecipare in abbonamento in ricevitoria per almeno due concorsi speciali e apri un conto di gioco tramite l’App SuperEnalotto, riceverai un bonus del valore di 4,50€ presso i rivenditori online autorizzati. Questo bonus corrisponde a tre giocate omaggio con SuperStar, da utilizzare entro 15 giorni dalla loro assegnazione. Approfitta di questa opportunità per incrementare le tue chance di vincita!

Grazie all’iniziativa speciale di giugno di SuperEnalotto SuperStar, potrai vedere i tuoi sogni avverarsi e magari avviare nuovi progetti. Non lasciarti scappare l’occasione di partecipare e vincere uno dei 750 premi garantiti, per un montepremi totale nei concorsi speciali di oltre 11 milioni di euro.