La lotteria del SuperEnalotto ha festeggiato i suoi 25 anni di gioco

Sabato 3 dicembre 2022 è stata una data davvero speciale per la lotteria del SuperEnalotto: l’anniversario dei 25 anni da quel lontano giorno del 3 dicembre 1997 che ha segnato la nascita di uno dei giochi più amati dagli italiani. Proprio per questo importante traguardo, l’estrazione serale dello scorso 3 dicembre forse è stata più speciale del solito per gli appassionati di SuperEnalotto. A lasciare tutti col fiato sospeso è soprattutto il Jackpot milionario messo in palio nel concorso di sabato 3 dicembre che non è stato ancora centrato e che ha raggiunto ormai la cifra di oltre 320 milioni di euro.

In concomitanza con i suoi 25 anni di gioco, inoltre, la lotteria del SuperEnalotto non smette di sorprendere e con l’arrivo delle festività natalizie propone a tutti i fan della lotteria anche la nuova iniziativa del “Super Natale”. Previsti oltre 600 premi garantiti da oltre 20 mila euro ciascuno che saranno estratti tra tutte le giocate dei partecipanti nei concorsi del 27 dicembre, del 29 dicembre e del 31 dicembre, e in più per tutti coloro che si registreranno e giocheranno online sarà possibile ricevere tre giocate in omaggio.

Il gioco di SuperEnalotto: tra innovazione digitale e omnicanalità

Un gioco come la lotteria del SuperEnalotto permette di offrire un’esperienza divertente, piacevole e sempre più coinvolgente. I motivi sono molteplici e vanno in una direzione che sottende ad una motivazione ben precisa: la ricerca di innovazione.

Il gioco di SuperEnalotto, da diversi anni è fruibile anche online e propone un importante aggiornamento sulla propria App ufficiale, scaricabile dalla pagina del sito dedicata, che è accessibile e facile da utilizzare sia su smartphone che su tablet.

Nei prossimi paragrafi vi proponiamo un aggiornamento sulle recenti novità dell’App di SuperEnalotto, pensata per garantire un’esperienza sicura, omnicanale, distintiva e soprattutto user friendly. L’aggiornamento è stato realizzato in modo da tutelare, come sempre, il giocatore, e seguendo le linee guida indicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente di riferimento per la disciplina del Gioco Responsabile in Italia.

SuperEnalotto: una lotteria con numerose opzioni di gioco

Il gioco di SuperEnalotto è diventato, soprattutto a partire dagli anni Novanta, un vero e proprio fenomeno culturale in Italia. Introdotto come gioco sostitutivo di un altro grande classico, l’Enalotto, si è da subito distinto per la sua schedina semplice da giocare e per il meccanismo di estrazione in cui vengono selezionati 6 numeri su 90.

Sono davvero tante le opzioni di gioco previste da SuperEnalotto, a cominciare dal numero SuperStar: un’integrazione alla schedina classica che permette di ottenere premi ulteriori e aumentare potenzialmente la vincita che si può realizzare. Tutti elementi di cui poter usufruire sia realizzando una giocata in presenza, presso un punto vendita qualsiasi, sia comodamente da remoto giocando tramite l’App ufficiale di SuperEnalotto.

La funzionalità green del “Gioca in Ricevitoria”

L’App di SuperEnalotto oggi è ancora più innovativa e capace di assicurare un’esperienza di gioco semplice e intuitiva, in cui l’obiettivo principale è garantire a tutti la possibilità di giocare sia in presenza che online.

La nuova veste grafica introdotta dal recente aggiornamento, oltre ad avere migliorato la pagina iniziale dell’applicazione, inserendo le informazioni più importanti in primo piano, ha previsto il lancio di una nuova funzione di gioco: quella del “Gioca in Ricevitoria”.

“Gioca in Ricevitoria” è una modalità che permette di giocare comodamente da remoto la propria schedina, tramite smartphone, tablet e pc, in qualsiasi momento lo si preferisca, per poi andare a convalidare la giocata presso il Punto di Vendita preferito.

Una soluzione che parte dall’adozione delle ultime tecniche della digitalizzazione come quella della generazione di un codice a barre che viene salvato direttamente sulla memoria dello smartphone. “Gioca in Ricevitoria” è un’innovazione che mira ad un’esperienza utente personalizzabile, nell’ottica, di ridurre l’impatto ambientale e lo spreco di carta.