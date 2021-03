Qual è la probabilità di vincere uno dei premi della Lotteria degli scontrini?

Ci siamo: il count-down è quasi arrivato alla fine e giovedì mattina ci sarà la prima estrazione Lotteria degli Scontrini. Al termine del primo mese di funzionamento del programma avviato dal governo Conte-2, moltissimi italiani hanno effettuato i propri acquisti cashless (esclusi quelli effettuati online sulle varie piattaforme di e-commerce e in contanti nei negozi fisici). Insomma, alla fine – nonostante le critiche – il progetto ha attirato l’attenzione di molti che hanno scelto di registrarsi alla piattaforma, richiesto il codice specifico e mostrato agli esercenti.

E parliamo di macro-numeri. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel mese di febbraio sono stati generati 535.209.478 i biglietti elettronici. Oltre 500 milioni. Insomma, in tantissimi hanno partecipato in attesa dell’estrazione Lotteria degli scontrini che avverrà domani: i dieci codici vincenti (oltre agli altri 10 riservati agli esercenti) saranno estratti attraverso una ruota telematica. Parliamo, dunque, di dieci premi da 100mila euro cadauno, mentre per gli esercenti vincitori la cifra sarà minore (20mila).

Estrazione Lotteria degli scontrini, quali sono le probabilità di vincita?

Numeri elevatissimi che, di conseguenza, fanno calare drasticamente anche le probabilità di vittoria: dieci vincitori su oltre 535 milioni di scontrini emessi (e registrati con l’apposito codice consegnato alla cassa) equivalgono a un calcolo statistico di 1 possibilità di vincita ogni 53 milioni. Cifre di gran lunga superiori a quelle della Lotteria Italia, ma molto inferiori rispetto al Superenalotto. A contendersi i dieci ricchi premi saranno i quasi 17 milioni di cittadini che hanno partecipato al “concorso” attivando il codice.

Come sapere sei hai vinto

Giovedì, poco dopo l’estrazione, i tagliandi vincenti saranno pubblicati sul sito della Lotteria degli Scontrini. Poi, ovviamente, ci sarà la fase delle verifiche e, una volta superate, come si legge sul portale, le comunicazioni arriveranno direttamente ai dieci fortunati vincitori (e ai dieci fortunati esercenti) in due modalità differenti.

agli acquirenti, tramite PEC (se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”) ovvero tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria (se l’indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella sezione “area riservata” o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della comunicazione); agli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); tramite raccomandata AR al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

