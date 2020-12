Gli italiani che aggirano il Cashback per comprare su Amazon

Houston, abbiamo un problema. Dopo le polemiche per le difficoltà di accesso e di funzionalità dell’App Io, ecco che gli italiani riescono a distinguere anche nell’aggirare i ‘divieti’ e le limitazioni per l’acquisto di prodotti online. Il metodo è molto logico e si va a inserire in quella che è una falla che, però, non può risolversi: acquistare nei negozi (dalla grande distribuzione elettronica ai grandi supermercati) buoni fisici Amazon (esistono di diversi tagli e valore), pagarli in cassa con la carta registrata per usufruire del cashback e poi attendere l’aggiornamento della cifra sull’App Io. Ed ecco che l’affare Amazon Cashback si ingrossa.

LEGGI ANCHE > Amazon si compra anche la Champions Leagueù

Rimedi geniali (e italiani) e dove trovarli. Di fatto, dunque, rimanendo all’interno degli scontrini non superiori a 150 euro, chi ha deciso di utilizzare questa strategia – e sui social sta diventando molto virale – si ritroverà nelle proprie mani dei buoni Amazon da spendere sulla piattaforma online di e-commerce. E, allo stesso tempo, potrà ricevere – per un massimo di 150, ovvero il 10% della spesa effettuata – il cashback natalizio.

Amazon Cashback, la falla nel sistema sfruttata dagli italiani

Le linee guida per il Cashback, però, non possono essere modificate. Non si può, infatti, inserire un divieto sull’utilizzo della propria carta di credito, debito, PostePay e altre app di pagamento registrate sull’App Io sull’acquisto di determinati prodotti. Per questo motivo si può tranquillamente andare in un grande supermercato o in uno dei centri di distribuzione di prodotti elettronici che vendono questi buoni, per aggirare quella restrizione (ideologica, perché il rimborso è nato per favorire i consumi nei negozi, sempre più penalizzati dall’e-commerce) e attivare un vero e proprio Amazon Cashback. Seppur non evidente, ma alla fine dei conti possibile. Perché noi italiani siamo anche questo e fatta una legge, si trova l’inganno.

(foto di copertina: da Amazon)