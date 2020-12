Se l’app IO accoglie i suggerimenti di Makkox per la schermata d’errore

Negli ultimi giorni si stanno lentamente risolvendo tutti i problemi che gli utenti hanno avuto (e in parte continuano ad avere) con l’app IO. Nella scorsa settimana, alla vigilia della partenza del cashback di Natale, era praticamente impossibile per l’utente medio caricare i metodi di pagamento da collegare all’operazione cashback, appunto: un problema non di poco conto, dal momento che il rimborso massimo di 150 euro per un insieme di più di 10 operazioni con moneta elettronica si basa proprio sul tracciamento del metodo di pagamento. In queste ore, però, il meccanismo sembra essere tornato lentamente alla normalità e il team di comunicazione dell’app IO – che nei giorni scorsi si era speso al massimo per rispondere alle perplessità dei cittadini sui social network – adesso si può concedere qualche momento di svago dopo la tempesta.

App IO e i suggerimenti di Makkox

Così, dopo la puntata di Propaganda Live in cui il fenomeno dell’errore dell’applicazione è stato analizzato con la consueta ironia, l’App IO ha deciso di accogliere alcuni suggerimenti di Makkox, protagonista della trasmissione di La7. Per lui, il messaggio d’errore del mancato inserimento del metodo di pagamento (una X accompagnata dalla dicitura «Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova») non ha fatto altro che aumentare la sfiducia dei cittadini: «Se lo avessero cambiato di volta in volta – ha affermato Makkox – ci sarebbe stata la sensazione che qualcosa si stava muovendo, che si stava facendo un passettino in più». Per questo ha proposto due schermate alternative, cariche di ironia.

A sorpresa, l’App IO ha comunicato di aver accolto una di queste proposte:

Sin dal primo giorno di progettazione, #IOapp è aperta all’ascolto di qualunque proposta migliorativa da parte dei cittadini. Che dici @makkox, così può andare? pic.twitter.com/1zKfZiR2Tz — IO, l’app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 12, 2020

La reazione dopo il cambio di schermata d’errore dell’app IO

L’autoironia – lo abbiamo verificato anche nella risposta che l’account ha dato a proposito di Pornhub – non manca al team della comunicazione dell’app IO. Tuttavia, le reazioni – anche su questo punto – sono state molto polarizzate: ci sono stati cittadini che hanno apprezzato e hanno fatto un sorriso di fronte a questa iniziativa. Ma ci sono stati tanti «irriducibili» che continuano a lamentare scorretti funzionamenti dell’applicazione e della sua sezione portafoglio. Sono gli stessi che invitano il team di sviluppo a non perdere tempo con queste migliorie grafiche e a badare, invece, alla sostanza.