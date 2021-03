Non hai ricevuto il Cashback natalizio? C’è un sito per fare reclamo

Nei giorni scorsi sono iniziati i primi pagamenti Cashback natalizio. Sono molti gli italiani che, di fatto, hanno visto accreditato sul proprio conto bancario (comunicato attraverso l’app Io al momento della sottoscrizione al programma) quanto maturato nel corso del periodo 8-31 dicembre 2020. Il programma ha avuto un notevole successo con molti italiani che hanno sfruttato i pagamenti elettronici nei negozi durante le festività natalizie per comprare i regali. E mentre si attende il mese di giugno per raggiungere il secondo agognato traguardo di spesa (50 entro 30 giugno), qualche cittadino ha riscontrato problemi nel versamento ricevuto.

Per avere risposte in merito, la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) – la controllata del Ministero delle Finanze incaricata di erogare i pagamenti Cashback – ha messo a disposizione dei cittadini un portale ad hoc per effettuare segnalazioni e reclami. «Puoi presentare reclamo esclusivamente in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal Programma. Per utilizzare la funzionalità, devi creare un profilo utente seguendo la procedura guidata di registrazione».

Pagamenti Cashback, il sito Consap per effettuare i reclami

Il sito funziona in modo molto semplice: dopo essersi registrati con e-mail e password, si può procedere con la segnalazione dell’eventuale mancato rimborso del Cashback Natalizio o di una cifra ricevuta inferiore rispetto alle aspettative (ovvero rispetto alle spese e alle operazioni effettuate tra l’8 e il 31 dicembre del 2020). «Per le transazioni effettuate nel periodo 8 – 31 dicembre 2020, il reclamo potrà essere presentato entro il 29 giugno 2021. Consap fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, nel caso di un suo accoglimento, disporrà il pagamento dovuto».

Per il momento, mentre il pagamento è in fase di ultimazione, si segnala solamente lo 0,4% di bonifici non andati a buon fine: questo, probabilmente, deriva da qualche problema in fase di inserimento dei riferimenti bancari sull’App Io.

(foto di copertina: IPP/Albano Venturini)