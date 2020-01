La dea bendata ha baciato Torino: vinti 5 milioni di euro sotto la Mole

L’Epifania tutte le feste si porta via e regala molti soldi. Durante lo speciale ‘I soliti ignoti’, in onda la sera del 6 gennaio su Rai 1, sono stati estratti i numeri di serie dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio, da ben 5 milioni di euro, è andato a Torino.

Valanghe di milioni anche in provincia di Udine, a Roma e a Lucca. Molto fortunato il Lazio, in cui sono stati venduti anche cinque tagliandi del valore di 100mila euro. Si tratta dell’edizione ‘più povera’ del tradizionale concorso a premi che vede il suo epilogo sotto le festività Natalizie, con un numero di biglietti venduti inferiore alle edizioni precedenti.

Lotteria Italia, i cinque biglietti vincenti

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, come detto, è stato venduto sotto la Mole di Torino e il suo numero è: O 005538. Il secondo premio, quello da 2,5 milioni, è stato venduto a Gonars (in provincia di Udine): P 463112. Poi, con un tagliando del valore di 1,5 milioni, ecco Roma: N 121940. Infine, tra i biglietti milionari vincenti, arriva Lucca con il suo milione di euro: C 127922. Soldi anche in Lombardia grazie a Erba (Como) che, con il biglietto numero C 127922, si è aggiudicata ben 500mila euro.

I premi da 100 mila euro

Da quest’anno è cresciuto il valore dei premi per i ‘meno fortunati’, con 20 tagliandi dal valore di 100mila euro. Ecco la lista dei vincitori della seconda fase, dove ha trionfato il Lazio (e la provincia di Roma) con ben cinque vincitori.

C 497235 (Venduto a Roma)

L 064678 (Venduto a Castellarano, Reggio Emilia)

E 237293 (Venduto a Roma)

E 235721 (Venduto a Roma)

N 221621 (Venduto a Molfetta, Bari)

F 409216 (Venduto a Salerno)

D 133481 (Venduto a Pavia)

E 346697 (Venduto a Torino di Sangro, Chieti)

P 431020 (Venduto a Palo del Colle, Bari)

P 412570 (Venduto a Lavis, Trento)

M 059274 (Venduto a Riccione)

L 288423 (Venduto a Torino)

E 468061 (Venduto a Frascati, Roma)

A 473573 (Venduto a Tortona, Alessandria)

M 160464 (Venduto a Trieste)

P 475690 (Venduto a Roma)

N 065499 (Venduto a Napoli)

M 003332 (Venduto a Salerno)

A 351631 (Venduto a Parma)

E 323839 (Venduto a Piscina, Torino)

L’edizione con meno tagliandi venduti

Premi ricchi, ma si tratta dell’edizione con meno tagliandi acquistati. Sono stati venduti, infatti, 6,7 biglietti della Lotteria Italia, punto più basso della sessantennale storia del concorso a premi.

(foto di copertina: frame da diretta Rai 1, I soliti Ignoti)