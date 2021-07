C’era una app che metteva all’asta le donne musulmane

Una sorta di “mercato” online, con foto e nomi di donne musulmane pubblicate sul web attraverso una app chiamata “Sulli deals“. Un’asta che poteva essere anche condivisa su Twitter attraverso un apposito “bottone” inserito proprio all’interno dell’applicazione mobile. È stata online per 20 giorni, anche se questa triste e assurda vicenda è diventata di dominio pubblico solo lo scorso fine settimana. Alla fine, fortunatamente, GitHub ha provveduto alla sua rimozione.

Si chiamava Sulli Deals (inseriamo il nome solamente perché, dopo il provvedimento preso dall’azienda di hosting per i progetti di software e app la cui piattaforma è stata utilizzata per creare l’applicazione, nessuno può più accedervi), con un nome che faceva riferimento a un tipico epiteto volgare utilizzato per insultare ed etichettare le donne musulmane in India. E la denuncia è arrivata – attraverso Twitter – proprio da alcune donne vittime di questa macabra applicazione e da alcune giornaliste.

How is this acceptable? What will be the punishment, if any, meted out to the people who made this list? Muslim men are lynched, Muslim women are harassed and sold online. When will this end? @github @NCWIndia — Fatima Khan (@khanthefatima) July 5, 2021

Ora, fortunatamente, cercando l’applicazione sul sito di GitHub troviamo questo.

Sulli Deals, la app che metteva all’asta donne musulmane

«GitHub ha politiche di vecchia data contro i contenuti e i comportamenti che implicano molestie, discriminazioni e incitamento alla violenza – spiega l’azienda contatta da TheNextWeb -. Abbiamo sospeso gli account utente a seguito dell’indagine sulle segnalazioni di tali attività, che violano tutte le nostre norme». E la Polizia indiana ha avviato un’indagine, con tanto di avviso emesso nei confronti di GitHub, contro i creatori di Sulli Deals.