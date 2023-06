«Nessun passo indietro», il CEO di Reddit tira dritto di fronte alle proteste

Il numero uno dell'azienda non ha intenzione di cancellare l'aumento dei prezzi dell'API per gli sviluppatori che utilizzano la piattaforma

Il caos che si è generato dentro e fuori le mura digitali di Reddit è l’esatta rappresentazione di come il mondo delle piattaforme sia inesorabilmente soggetto alle leggi del mercato. Il caso Facebook ne è stato l’emblema, ma anche l’acquisizione di Twitter ha messo in evidenza come tutto ciò che fino a qualche tempo fa era considerato “utilizzabile” gratuitamente da tutti debba inevitabilmente sopperire alle leggi del mercato. Perché, volenti o nolenti, si tratta di modelli di business che puntano al fatturato. Ed è questo uno dei motivi per cui Steve Huffman, CEO e co-fondatore del social, ha spiegato di non voler indietreggiare nonostante le proteste per aver reso l’accesso all’API della piattaforma a pagamento.

Il caso dell’API a pagamento – ovvero un costo a carico degli sviluppatori che hanno sviluppato applicazioni per leggere i subreddit – ha provocato enormi polemiche e proteste, anche molto colorite. Ovviamente, occorre ricordare che non si tratta (come detto da alcuni media anche italiani) di un abbonamento ulteriore a carico di ogni singolo utente (chi vuole evitare la pubblicità, infatti, ha da anni a disposizione la versione Premium, ex Gold). Al netto di tutto ciò, questo pagamento richiesto per l’accesso all’API ha scatenato il putiferio (e sembra che il recente attacco informatico con la minaccia di pubblicazione di 80 gb di dati sia legato anche a questo), ma il CEO di Reddit è intenzionato a tirare dritto.

Steve Huffman parla del caos dell’API di Reddit

Business is Business. In una recente intervista rilasciata a The Verge, Steve Huffman – che nel 2005, insieme ad Alexis Ohanian e Aaron Swartz ha creato Reddit – ha spiegato i motivi per cui non si possa tornare indietro: «Questa è la nostra decisione aziendale. E non la annulleremo. Siamo stati chiari su questo argomento, che è stato uno dei motivi per cui penso che i nostri utenti siano probabilmente infastiditi da questo blackout, perché non c’era nulla da guadagnare. Siamo stati anche chiari sul fatto che eravamo disposti a collaborare con le app che sono disposte a lavorare con noi. Questo non è cambiato». Dunque, nessun passo indietro da parte di Reddit. Ma leggendo tra le pieghe di questa intervista, appare evidente un aspetto che rientra nei classici “dico non dico”. Perché se si è sempre parlato esplicitamente di sviluppatori di app per leggere i subreddit, occorre varcare una soglia: l’intelligenza artificiale.

Molti sviluppatori di Large Language Model (LLM) utilizzano Reddit per addestrare i loro modelli basati sull’intelligenza artificiale generativa. Ovviamente, tutto ciò non può che comportare un accesso di terze parti alle API. Anche da qui, anche se non esplicitato in modo smaccato, sembra derivare la scelta di business di rendere a pagamento l’accesso alla Application Programming Interface della piattaforma.

Cosa cambia per gli sviluppatori

Dunque, si va avanti. Nonostante le proteste (con molti “canali” messi in privati per giorni, moderatori rimossi e minacce informatiche), l’accesso all’API (non per tutti) sarà a pagamento. E in una pagina dedicata all’annuncio di questi cambiamenti strutturali, vengono forniti i dettagli con la cronologia degli eventi:

A partire dal 1° luglio 2023 , i limiti di frequenza per l’utilizzo gratuito dell’API di dati sono 100 query al minuto per ID client OAuth se si utilizza l’autenticazione OAuth e dieci query al minuto se non si utilizza l’autenticazione OAuth.

A partire dal 1° luglio 2023 , la tariffa per le app di terze parti che richiedono limiti di utilizzo più elevati è di $ 0,24 per 1.000 chiamate API.

A partire dal 5 luglio 2023 , limiteremo l’accesso a contenuti per adulti (espliciti) tramite la nostra API di dati come parte di uno sforzo continuo per fornire barriere al modo in cui i contenuti espliciti e le community su Reddit vengono scoperti e visualizzati.

Dunque, un cambiamento che non si ferma. Perché come ribadito da Steve Huffman, l’azienda Reddit deve essere sostenibile e per farlo non ci possono più essere dei vuoti come l’utilizzo incondizionato dell’API da parte degli sviluppatori di terze parti.