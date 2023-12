Grazie. Come prima cosa. Non è da tutti, in questo momento storico, trovare del tempo per leggere un testo, per approfondire, per capire. È doveroso, quindi, da parte nostra accoglierti in questo modo. Abbiamo pensato di iscriverti a questa newsletter perché hai partecipato al Salone dei Pagamenti 2023: in quella circostanza, sicuramente, hai avuto modo di intravedere lo stand di Giornalettismo, la prima testata italiana interamente dedicata – in maniera verticale – all’educazione digitale.

La nostra intenzione è quella di mostrarti come abbiamo lavorato nei giorni del Salone a Milano, che tipo di contenuti abbiamo prodotto, quali sono state le riflessioni che abbiamo provato a mettere sul tavolo. Abbiamo realizzato quasi 30 interviste in tre giorni, abbiamo evidenziato – in ciascuna di queste – le tematiche principali, abbiamo individuato interlocutori che ci hanno spiegato il loro modo di intendere i pagamenti digitali e anche le future prospettive di questo settore in ambito educational.

Sprint, che viene pubblicata a cadenza mensile da Giornalettismo, offre informazioni, genera contatti, propone incontri o eventi che possano favorire le relazioni. È utile all’utente che vuole scoprire dove sta andando questo mondo. È utile al professionista, all’azienda o alla figura istituzionale che sta contribuendo a generare innovazione in questo mondo. Dà un valore nuovo a una lettura piacevole.

Ci farebbe piacere che tu fossi dei nostri anche per le altre puntate della nostra newsletter. In caso contrario, basterà cliccare su unsubscribe, in calce alla newsletter stessa. Siamo convinti che, prima o poi, ci sarà una nuova occasione per entrare in contatto.