Spotify è andato giù, ma ha smentito l’ipotesi di un attacco hacker

Nella serata dell'8 marzo, la piattaforma di streaming ha avuto un problema per oltre un'ora

Nella serata dell’8 marzo diverse segnalazioni da parte di utenti hanno informato di uno Spotify down abbastanza lungo (più o meno è durato un’ora). Nel frattempo, si sono susseguite le ipotesi più disparate, anche perché quasi contemporaneamente, anche l’app di messaggistica Discord aveva registrato un problema sia negli accessi, sia nella funzionalità di invio e di ricezione dei messaggi. Il down di Spotify è stato confermato dalla stessa azienda che ha aggiornato i suoi utenti nel corso della serata di ieri.

Spotify down per oltre un’ora, ma si esclude l’attacco hacker

La compresenza di un down su due tra le app di comunicazione più utilizzate al mondo aveva acceso un grande allarme rosso tra la comunità degli utenti. In tanti hanno pensato a un attacco hacker, ma questa ipotesi è stata seccamente smentita da Spotify che ha risolto il problema nel giro di un’ora.

«Spotify e molte altre piattaforme – recita una nota della società pubblicata nella seraya di ieri – hanno subito una breve interruzione del servizio oggi a partire dalle 13:15 EST. A partire dalle 14:40 EST Spotify è di nuovo attivo e funziona normalmente per la maggior parte degli utenti». Il problema, dunque, è stato riconosciuto ed è stato risolto: Spotify ha parlato direttamente anche con alcune testate americane specializzate, come TechCrunch ad esempio, e ha affermato di indagare sulla causa principale del problema anche dopo la sua risoluzione: tuttavia, non ha motivo di credere che il problema stesso sia stato causato da un hacker.