Partner, abitazione e dpcm: San Valentino 2021, istruzioni per l’uso

Il Dpcm in vigore dal 16 gennaio sarà valido fino al prossimo 5 marzo. San Valentino, la festa degli innamorati, rientrerà dunque all’interno del periodo temporale in cui sono (e saranno) valide le limitazioni sugli spostamenti. Un tema che sta sollevando polemiche social per via di quella che viene definita scarsa chiarezza da parte del governo anche nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale. E, in effetti, ci sono degli aspetti che sembrano essere di difficile interpretazione, ma proviamo a ragionare (anche in termini giudici) sul concetto degli spostamenti partner consentiti dall’ultimo Decreto.

Innanzitutto partiamo dalle risposte che il governo dà a mo’ di chiarimento sul suo sito ufficiale (valide per la zona rossa, arancione e gialla, senza distinzione).

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.



Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.