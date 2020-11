È partito il movimento dei «congiunti fuori regione»

Nel mondo dei social network, sempre più amplificato in tempi di pandemia, quando le relazioni sono sempre più a distanza, non poteva non diventare virale il movimento dei congiunti fuori regione. Ovvero, quella categoria di persone che si sente minacciata dalle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento: da Palazzo Chigi, infatti, stanno preparando la stretta sui confini regionali e – pertanto – potranno esserci limitazioni per tutti gli amici e i parenti che non vivono all’interno della stessa regione.

Congiunti fuori regione, l’hashtag virale sui social network

I post, in verità, avevano iniziato a circolare già nella prima fase della pandemia, con diversi utenti che – in virtù del lockdown – si erano trovati in condizione di non poter parlare da vicino con i propri parenti più prossimi. La riapertura dei confini a giugno ha consentito il ricongiungimento che, tuttavia, rischia di essere soltanto provvisorio.

Congiunti fuori regione, la diffusione sui social network

Il prossimo dpcm conterrà sicuramente delle limitazioni agli spostamenti: a rischio le regioni con un Rt superiore a 1,5 ma non solo. Verranno presi in considerazione anche altri parametri enunciati da Giuseppe Conte nei suoi interventi alla Camera e al Senato di oggi. C’è chi, sui social, dice di dover andare a trovare il fidanzato dopo mesi, chi non resiste a questa sorta di spada di Damocle che precede ogni intervento del governo per cercare di rallentare la pandemia.

Nasce così un hashtag – #congiuntifuoriregione, appunto – che in poco tempo ha già popolato oltre mille tweet in Italia. Segno, anche questo, di un lockdown degli affetti che sta ritornando.