Usa, sparatoria a Rochester durante una festa: morti due giovani

Almeno due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Lo riferiscono alcuni media americani. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenue durante una festa in giardino con più di 100 persone poco dopo la mezzanotte di venerdì. Due ragazzi di 18 e 22 anni (ma l’età non è stata confermata) sono deceduti. Al momento non sono stati effettuati arresti. Non è ancora chiaro il motivo per il quale la persona avrebbe iniziato a sparare. La polizia, che ha transennato l’area dove è avvenuta la sparatoria, ha confermato che ci sono vittime, mentre i familiari delle persone coinvolte si stanno affollando sulla scena della sparatoria o negli ospedali per aver notizie dei propri cari. «Le famiglie intorno a me piangono e si consolano a vicenda», ha scritto su Twitter il giornalista di Bno, Tyler Brown. Un testimone della sparatoria ha raccontato a una televisione locale che sono stati sparati così tanti colpi che «sembrava la guerra del Vietnam», riporta il sito di 13WHAM News.



#BREAKING: Mass shooting in Rochester New York with over a dozen people shot and multiple people dead. Police have multiple areas shut down and will be shut down for several hours. I will remain on scene and continue to give updates. #ROC @GSLSHOW pic.twitter.com/wrJkdFUDu1 — Geoffery Rogers (@GeofferyRogers) September 19, 2020