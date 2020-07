Spagna: «sotto controllo» la nuova ondata di casi, il Regno Unito impone la quarantena

In seguito all’impennata di casi in Spagna, in particolare in Catalogna e a Barcellona, il governo spagnolo ha assicurato che i nuovi focolai di Covid-19 sono sotto controllo. Il Regno Unito, intanto, senza alcun preavviso, ha imposto la quarantena immediata per chiunque sia di ritorno dal Paese, che dovrà isolarsi per 14 giorni.

In Spagna, il numero di infezioni ha cominciato a salire rapidamente da quando le restrizioni sono state allentate. In risposta, alcune regioni hanno imposto l’uso obbligatorio delle mascherine in pubblico. In particolare, si teme per il contagio in massa tra i giovani.

«La Spagna è sicura per gli spagnoli e per i turisti», ha detto il ministro degli esteri Arancha González Laya.

LEGGI ANCHE >Per Burioni «il virus è pronto a ripartire come in Spagna, dove il clima e lo stile di vita non sono diversi dal nostro»

La decisione del Regno Unito di imporre una quarantena obbligatoria per gli arrivi dalla Spagna

La decisione del Regno Unito è entrata in vigore domenica 27 luglio, solo poche ore dopo che il cambiamento era stato annunciato, causando l’ira di viaggiatori e agenzie di viaggio. Tui, il più grande tour operator britannico ha già cancellato tutte le vacanze programmate in Spagna continentale fino al 9 agosto.

Anche diverse compagnie aeree non hanno preso bene la decisione di Londra. Un portavoce di British Airways ha definito la mossa «una fonte di caos che mette in difficoltà i migliaia di britannici».

Nonostante le critiche, il segretario di stato Dominic Raab ha difeso la decisione di imporre la quarantena. «Non dobbiamo scusarci», ha detto Raab a Sky News. «I dati arrivati dalla Spagna venerdì ci hanno mostrato un forte aumento dei casi nel Paese e abbiamo preso una decisione il più velocemente possibile, il rischio è una potenziale seconda ondata e un altro lockdown», ha continuato il braccio destro di Boris Johnson.

Secondo i dati della John Hopkins University, si sono registrati 5,702 nuovi casi ci Covid-19 negli ultimi sette giorni in Catalogna e 918 a Madrid.

(Immagine di corpetina: personale sanitario in un ospedale di Barcellona, da Wikimedia Commons)