Nessuno, dopo le elezioni 2022, ha sostituito la bandiera UE con il tricolore a Roma

I primi video out of context attribuiti all’esito delle elezioni del 25 settembre in Italia stanno iniziando a girare sui social network, diffondendo in questo modo disinformazione su quelle che possono essere le conseguenze della vittoria di Fratelli d’Italia e – in generale – del centrodestra. I fact-checkers indipendenti di Facta News, di cui Facebook si serve per monitorare le fake news che circolano sulla propria piattaforma, hanno segnalato un vecchio video del 2013 – che si riferisce a una manifestazione di CasaPound – che viene in realtà spacciato per una reazione italiana al voto del 25 settembre. Nessuno, in questo 26 settembre, si è issato sull’ufficio romano dell’Unione Europea per sostituire il vessillo blu con le stelle con il tricolore italiano.

Sostituzione bandiera UE, la fake news che mette il video in correlazione con le elezioni di ieri

Attenzione, il video non è falso: è davvero successo questo episodio e si è realmente svolto davanti all’ufficio romano dell’Unione Europea. Ma le immagini risalgono a una manifestazione di CasaPound del 2013. CasaPound – che non ha partecipato direttamente alle elezioni 2022 – non ha avuto un ruolo attivo in questa tornata elettorale. Il suo vecchio leader era candidato in un cartello elettorale con Mario Adinolfi, Alternativa per l’Italia, ma il simbolo non ha superato la quota di sbarramento per l’ingresso in parlamento.

Tuttavia, collegare – come la caption del post di Facebook suggerisce – il video al risultato delle elezioni del 25 settembre è totalmente sbagliato. Anche perché nella descrizione del video («Questo non te lo raccontano ai TG. Noi le persone, i nostri Figli, le nostre terre, il nostro lavoro siamo più importanti di papi, re e organizzazioni naziste create per distruggerci. Il Popolo Italiano smonta a Roma la bandiera dell’Ue e la sostituisce con quella italiana») si insinua che l’informazione sta cercando di nascondere queste manifestazioni spontanee che si starebbero svolgendo in giro per l’Italia: l’informazione non nasconde nulla, perché non c’è stata alcuna manifestazione di questo genere nel nostro Paese.

Ricordiamo che impatto hanno avuto video simili in passato sulla tenuta democratica: è stato proprio a causa delle fake news che venivano diffuse sui social, dai toni complottisti e dalle parole forti e aggressive, che il 6 gennaio 2021 – di fronte a Capitol Hill – una folla inferocita di sostenitori di Donald Trump si era radunata per prendere d’assalto il Congresso. Per questo è importante la moderazione e la vigilanza dei contenuti di questo tipo da parte di Facebook, in un momento molto delicato per la democrazia in Italia: far circolare questi video potrebbe dare un’idea sbagliata di quanto, nel Paese, sta accadendo, esasperando toni che – al momento – sono rimasti nell’alveo della normale dialettica post-voto.