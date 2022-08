Come gli altri social network suoi rivali, anche Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha reso nota la propria strategia per contrastare la disinformazione durante la campagna elettorale

La strategia di Meta per contrastare la diffusione di fake news in vista delle elezioni di midterm

L’8 novembre 2022 si terranno negli Stati Uniti le elezioni di midterm. Da anni, i social network sono il principale spazio di confronto e scambio di opinioni e talvolta vengono utilizzati dagli utenti per informarsi sui principali temi di attualità. Dal momento che qualsiasi contenuto può potenzialmente diventare virale – dunque anche una notizia falsa – i social network devono adottare delle strategie per evitare che questo accada. Avevamo già parlato delle strategie pensate da Twitter e di quelle adottate da TikTok. Anche Meta, azienda proprietaria di Facebook e Instagram, dovrà adottare delle strategie per contrastare la diffusione di fake news.

Meta e midterm, la strategia contro la disinformazione

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Meta ha delineato la propria strategia per combattere la disinformazione durante la campagna elettorale per le prossime elezioni. L’approccio di Meta alle elezioni di midterm di quest’anno è coerente con quella già adottata nel 2020 in vista delle elezioni presidenziali. Meta sottolinea che invece grandi somme di denaro per proteggere la corretta informazione online, non solo durante i periodi di campagna elettorale ma anche durante il resto dell’anno. Lo scorso anno, Meta ha speso 5 miliardi di dollari per garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, Meta dispone di centinaia di persone impiegate per questo lavoro e impegnate in più di 40 team. Ogni elezione rilevante che si tiene nel mondo è utile a Meta per imparare dagli errori commessi e migliorare le proprie strategie.

Meta continuerà a mettere a disposizione degli utenti informazioni sulla registrazione degli elettori e su come votare attraverso le notifiche nel feed e il Centro di informazioni sul voto. I funzionari elettorali statali e locali potranno utilizzare gli avvisi di voto per inviare le ultime informazioni sulla registrazione e il voto alle persone della propria comunità. Meta metterà in evidenza i commenti ai post dei funzionari elettorali locali per assicurare che le persone abbiano quante più informazioni possibili – e affidabili – su dove, quando e come votare. Su Instagram verranno riproposti gli stickers “I Voted” e “Register to Vote” da utilizzare nelle Stories e probabilmente ce ne saranno di nuovi.

Un po’ come Twitter, anche Meta sembra essere generalmente soddisfatto delle proprie politiche per combattere la disinformazione messe in atto nel 2020 e che – salvo alcune modifiche – verranno riproposte quest’anno.