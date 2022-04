L’account TikTok legato a Biden per spiegare ai giovani la sua agenda

La politica si fa anche su TikTok e soprattutto su TikTok se l’intento è quello di rivolgersi a un pubblico giovane. Ecco che allora non sorprende per niente – in vista delle elezioni di midterm di novembre 2022 – che il gruppo no-profit affiliato a Biden, Building Back Together, abbia deciso di far sbarcare il presidente su TikTok. Lo scopo di un account Biden su TikTok – che è già comparso sulla piattaforma alla fine dello scorso anno – è quello di spiegare con un linguaggio comprensibile e tarato sulla piattaforma quali sono le intenzioni del presidente ai suoi elettori più giovani.

Account Biden su TikTok per promuovere l’agenda

L’account legato a Biden su TikTok sarà, appunto, @buildingbacktogether e i contenuti creati saranno tarati e prenderanno spunto dalle tendenze e dalle caratteristiche del social. Qualche esempio pratico? si sta già pensando alla condivisione dei punti dell’agenda di Biden sfruttando la funzione green screen. A comparire in video sarà lo staff dell’organizzazione fornendo anche, tra le altre cose, una serie di clip e audio con il presidente.

«Con il lancio di un account TikTok, ci stiamo basando su quel lavoro con l’obiettivo di raggiungere la grande e crescente base di utenti di questa piattaforma, compresi i giovani che usano TikTok in modo sproporzionato – ha riferito un portavoce del gruppo a The Verge – Vogliamo assicurarci che gli utenti di TikTok vedano le informazioni sugli impatti positivi dell’agenda del presidente, e lo faremo producendo contenuti originali su misura per la piattaforma».

Building Back Together è già presente su Instagram, dove pubblica clip di news e infografiche che promuovono gli obiettivi dell’amministrazione Biden. Nonostante tutte le preoccupazioni relativamente all’app cinese – soprattutto in termini di trattamento dati – la Casa Bianca ha capito che non si può prescindere da uno strumento comunicativo del genere, che dà la possibilità di raggiungere masse ben targetizzate per età (lo scorso mese Rob Flaherty, direttore della strategia digitale della Casa Bianca, ha fatto sapere al Post che TikTok è «una via criticamente importante nel modo in cui il pubblico americano sta scoprendo le ultime novità» in riferimento anche al conflitto in Ucraina).

«I nostri video TikTok utilizzeranno le caratteristiche uniche della piattaforma sia che si tratti di approfittare di suoni/balli di tendenza sia che si tratti di utilizzare opzioni come la funzione green screen per fare video informativi su diversi aspetti dell’agenda del presidente», ha concluso il portavoce.