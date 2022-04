A New York è stata fatta la storia: nasce il primo sindacato dei lavoratori di Amazon

Un risultato arrivato a sorpresa, soprattutto per via del silenzio mediatico (rispetto ai precedenti) e alle cocenti delusioni del passato più o meno recente. Ma venerdì 1° aprile sarà un giorno che rimarrà nella storia delle aziende cosiddette “Big Tech” perché è stato approvato, dai lavoratori, il primo sindacato Amazon ufficialmente riconosciuto. Il tutto è avvenuto nel distretto di Staten Island (a New York) dove i dipendenti del colosso dell’e-commerce sono stati chiamati a esprimersi sulla nascita di questa creatura per rivendicare i diritti dei lavoratori.

Lo scarto è stato minimo e anche la partecipazione non è stata all’altezza delle aspettative. Sugli oltre 8.300 lavoratori nel distretto di Staten Island, ha partecipato alla consultazione solamente il 57%. Numero basso, ma la sorpresa è arrivata dietro l’angolo, senza essere accompagnata e anticipata da un’enfasi mediatica (tant’è vero che nessun sindacato generale e ufficiale ha appoggiato pubblicamente l’iniziativa e la consultazione). Perché 2.654 dipendenti hanno votato a favore della creazione e del riconoscimento del primo sindacato Amazon (a livello mondiale), mentre 2.131 hanno detto no al progetto di un’offerta sindacale. A conti fatti, dunque, il sì ha ottenuto circa il 55%. Sono stati contestati una sessantina di voti, ma questo cambia poco in termini di risultati finali.

Sindacato Amazon, la storica vittoria nello stabilimento di Staten Island

A Staten Island, dunque, nasce il primo sindacato dei lavoratori Amazon. Il tutto è nato durante la pandemia, su iniziativa di Christian Smalls, un ex dipendente licenziato nel 2020 per aver organizzato una protesta per chiedere al gigante dell’e-commerce maggiori protezioni anti-Covid per i dipendenti.

@amazon wanted to make me the face of the whole unionizing efforts against them…. welp there you go! @JeffBezos @DavidZapolsky CONGRATULATIONS 🎉 @amazonlabor We worked had fun and made History ‼️✊🏾 #ALU # ALUfortheWin welcome the 1st union in America for Amazon 🔥🔥🔥🔥 — Christian Smalls (@Shut_downAmazon) April 1, 2022

Ed è da lì che è nato l’Amazon Labor Union che ha ottenuto, il 1° aprile, uno storico risultato con il suo riconoscimento ufficiale da parte dei dipendente del distretto newyorkese di Staten Island. E mentre un tentativo di sindacalizzazione sembra essere fallito in Alabama (a Bessemer), dove il distacco tra favorevoli e contrari è di poco più di 100 voti (ma è stato chiesto un riconteggio per oltre 400 schede contestate), Joe Biden si è congratulato per il successo sindacale a Staten Island attraverso le parole della portavoce della Casa Bianca Jen Psaki: «Il presidente è contento che i dipendenti possano essere ascoltati. È sempre stato un sostenitore del diritto dei lavoratori di organizzarsi per un lavoro migliore e una vita migliore. I lavoratori di Amazon hanno fatto la loro scelta».