La campagna elettorale per le elezioni di midterm è anche su TikTok

Il prossimo 8 novembre si terranno negli Stati Uniti le elezioni di midterm, che si tengono a metà del mandato presidenziale. Verranno eletti 36 nuovi governatori su 50 e saranno rinnovati tutti i seggi della Camera dei rappresentati, oltre ai 34 seggi del Senato appartenenti alla Classe 3. Nonostante TikTok non consenta l’inserimento di annunci politici a pagamento, a differenza di Instagram o Facebook, si conferma una delle piattaforme più adatte alla diffusione di messaggi pubblicitari a sfondo politico sia in Italia, in vista delle prossime elezioni politiche, sia all’estero: viene spontaneo parlare quindi di campagna elettorale su TikTok.

Gli influencer al servizio della campagna elettorale del DNC

Solitamente, le elezioni di midterm assumono un valore politico anche nell’ottica della valutazione dell’operato del presidente in carica. Secondo il sondaggio How popular/unpopular is Joe Biden? di FiveThirtyEight.com infatti, solo il 39% degli americani sarebbe soddisfatto dell’attuale presidente in carica, Joe Biden. Il Comitato nazionale democratico (Democratic National Committee, DNC), la principale organizzazione di governo del Partito Democratico statunitense, ha creato un hub organizzativo online che sia parallelo ma che vada oltre a quanto diffuso già sui propri canali social. Attraverso l’hub online gli influencer e gli altri sostenitori possono ricevere spunti di discussione e contenuti digitali da postare sui propri account sui principali social media, soprattutto TikTok. A partire da febbraio, da quando il programma organizzativo online della compagna elettorale è iniziato, il Comitato nazionale democratico avrebbe così generato più di 80 milioni di impression. Per rendere più funzionale ed efficace questa attività di pubblicizzazione del messaggio politico del Partito Democratico, alcuni funzionari avrebbero anche reclutato e insegnato a circa 1000 sostenitori come utilizzare l’hub.

Come funziona l’hub del DNC per la campagna elettorale su TikTok e cosa sta succedendo in Italia?

Greenfly è la piattaforma di diffusione di contenuti privilegiata dal Comitato per ospitare i propri contenuti. Un team del Comitato è incaricato di cercare i potenziali influencer o sostenitori e di chiedere loro di seguire un seminario di formazione online prima di poter aver accesso ai contenuti presenti su Greenfly. Una volta ottenuto l’accesso, il sostenitore o influencer in questione può scaricare i contenuti per pubblicarli sui propri account social. Di che contenuti si tratta? Si passa da spiegazioni su questioni sociali, come il diritto all’aborto, a storie di successo di persone vicine all’amministrazione Biden che mettano quindi in buona luce l’operato del Presidente in carica. I contenuti presenti su Greenfly sono particolarmente adatti ad essere pubblicati su social media come TikTok, che è anche l’app maggiormente utilizzata dai propri sostenitori del Partito Democratico. Questo ha spinto i funzionari del Comitato a creare dei contenuti pensati appositamente per TikTok.

Anche l’Italia non è estranea a questa nuova tendenza per cui la campagna elettorale, in questo caso quella che inizierà il prossimo 26 agosto, si svolge anche su TikToK, attraverso cui è possibile raggiungere un pubblico composto perlopiù dalla Generazione Z. Di recente, Italian Tech ha reso noto che la piattaforma sta lavorando insieme a dei fact-checkers indipendenti per fornire informazioni verificate agli utenti sul tema delle elezioni politiche in Italia, anche in seguito all’aumentare di hashtag relativi ai politici italiani o a quelli generici come #elezioni2022.