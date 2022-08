Twitter si prepara alle elezioni di midterm: l’obiettivo è contrastare le fake news

Da quando le informazioni hanno preso la via dei social, le piattaforme hanno dovuto mettere a punto delle strategie per limitare la diffusione delle fake news. Nella velocità che caratterizza il flusso di informazioni su internet e sui social network si tende spesso a ritenere vera una notizia rilanciata più volte da un numero rilevante di account ma questo costituisce un rischio per la corretta informazione su temi rilevanti come la pandemia e i vaccini o la politica.

Durante la pandemia, i principali social network avevano creato una sezione in-app per contrastare la diffusione di notizie false soprattutto riguardanti i vaccini. In questo periodo, i principali social network stanno migliorando e rendendo più efficace la propria strategia per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni di midterm, che si terranno negli Stati Uniti il prossimo 8 novembre. I social sono, ad oggi, una delle “piazze” dove si svolge la campagna elettorale. Il caso più eclatante è sicuramente TikTok, sfruttato dai politici per le possibilità di esposizione che offre, ma anche gli altri social network hanno un ruolo importante nel diffondere informazioni verificate.

Le strategie di Twitter per contrastare la disinformazione

Twitter disponeva già di linee guida che regolassero la diffusione di notizie false durante le campagne elettorali, consultabili sulla loro pagina sulle Norme per l’integrità civica. In vista delle elezioni di midterm queste norme verranno applicate di nuovo ma ci saranno anche degli aggiornamenti. Per esempio, non sarà possibile raccomandare tweet fuorvianti tramite notifiche e le etichette di verifica delle notizie avranno una nuova veste grafica.

Torneranno attive le etichette degli account dei vari candidati nelle elezioni che Twitter aveva introdotto in occasione delle elezioni di midterm del 2018 e utilizzato anche durante le elezioni presidenziali del 2020. Tra le nuove funzioni potrà esserci un “prebunk” che smentisca le notizie false prima che diventino virali. Ci sarà una scheda informativa dedicata alle prossime elezioni nella sezione Esplora e delle informazioni relative ai singoli Stati. Inoltre, Twitter sta pianificando delle strategie che tutelino gli account dei candidati stessi, rilevando attività sospette, rendendo il login ai loro profili più sicuro e semplificando le procedure di recupero dell’account in caso di necessità.