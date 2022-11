Lo storico sorpasso di Mediaset sulla Rai in termini di ascolti

Questo ottobre 2022 se lo ricorderanno molto bene, soprattutto dalle parti di Viale Mazzini e di Cologno Monzese. Secondo una recente elaborazione dei dati Auditel, infatti, c’è stato un sorpasso di Mediaset sulla Rai in termini di ascolti. L’elaborazione è stata condotta dallo Studio Frasi, che da anni si occupa dell’analisi degli scenari del mondo dei media audio-visivi, ed è stata riportata questa mattina sul Sole 24 Ore. Cosa risulta da questi dati? Per la prima volta dal 2004 (ma è improbabile che quello che stiamo descrivendo sia avvenuto in precedenza), nell’ottobre 2022 la media giornaliera degli ascolti dei programmi di Mediaset è stata superiore rispetto a quella dei programmi della Rai.

Sorpasso Mediaset sulla Rai: i dati di ottobre

Nel mese di ottobre, le trasmissioni del Biscione sono state complessivamente più efficaci di quelle proposte dalla Rai (con alcune, sporadiche eccezioni). Molto probabilmente, tuttavia, la tendenza tornerà a essere favorevole a Viale Mazzini nell’ultima parte dell’anno, con la Rai che ha dalla sua i diritti per i mondiali di calcio in Qatar (che, sebbene senza l’Italia, rappresentano comunque un bacino di contenuti appetibili per gli utenti).

Se la Rai resta forte nella prima serata, come sottolineato dall’analisi del giornalista del Sole 24 Ore Andrea Biondi, è pur vero che la sua mancata proposta di rinnovamento dei nuovi canali ha fatto perdere terreno nei confronti di Mediaset, in grado di aggiungere un nuovo canale in media ogni due anni. Una modalità – 16 canali Mediaset rilevati da Auditel contro i 13 della Rai – che ha portato il gruppo fondato da Silvio Berlusconi a cercare di fare concorrenza anche alla proposta degli OTT. E che – comunque – ha avuto modo di entrare in questo mondo con Infinity+ (anche se questo aspetto, al momento, non riguarda l’argomento che stiamo affrontando).

Fatto sta che, per una Rai che – con il cambio della guardia a Palazzo Chigi – è sempre più nell’occhio del ciclone, questa del sorpasso Mediaset a ottobre 2022 è una pessima notizia. Tra le pressioni per il cambio di governance e quelle per l’abolizione del canone, il sorpasso di Mediaset potrebbe fornire nuovi elementi alla narrazione politica più sfavorevole per Viale Mazzini: quella che tenderebbe a eliminare entrate (come quella del canone, appunto) in nome del servizio pubblico; pur sapendo che, senza questi fondi, l’offerta sarebbe ancor meno concorrenziale. Una spirale verso il basso.