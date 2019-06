Cosa dice davvero il sondaggio in base al quale Salvini sarebbe il politico più popolare in Francia

In varie testate italiane è emerso che Matteo Salvini sarebbe il politico più popolare in Francia

I titoli non sono sempre esaustivi. Ieri abbiamo scoperto che – secondo alcune testate e secondo alcuni influencer sui social network – Matteo Salvini sarebbe il politico italiano più popolare in Francia. Il dato è stato desunto da una ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno con il contributo di EDF e Edison e la supervisione del politologo Marc Lazar. Ma, al di là del titolo su Matteo Salvini amato dai francesi, bisogna avere un quadro complessivo dello studio per capire che, in realtà, questa prospettiva deve essere molto ridimensionata.

Sondaggio Salvini: le risposte in Francia

Innanzitutto, occorre analizzare il campione di persone che è stato consultato: 1000 francesi e 1000 italiani. Poi, le domande sono state fatte su Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, ovvero i tre uomini copertina di questo governo giallo-verde. Non sono stati presi in considerazione né altri leader storici, né personaggi dell’opposizione politica (probabile che, se in questo quadro fosse stato inserito Berlusconi, ad esempio, il risultato sarebbe stato diverso).

Dunque, si diceva, Matteo Salvini sarebbe il leader più amato dai francesi, con il 19% delle risposte positive sul suo conto. Le risposte positive su Giuseppe Conte si fermano al 18%, mentre quelle su Di Maio al 15%. C’è un ma che rovescia completamente l’esito del sondaggio. Nel test erano inserite anche le reazioni negative: e il 42% dei francesi pare avere una opinione decisamente negativa di Matteo Salvini. Per quanto riguarda Conte e Di Maio, a differenza del leader della Lega, i francesi dicono di non avere abbastanza elementi a disposizione per esprimersi.

L’esito reale del sondaggio Salvini in Francia

In pieno spirito sovranista, invece, gli italiani ritengono che il leader politico francese più apprezzato sia Marine Le Pen, con il 30% delle risposte positive. Segue, distanziato di dieci punti percentuali, Emmanuel Macron.

Nella tara complessiva, sebbene Matteo Salvini possa vantarsi del fatto di essere più conosciuto in Francia rispetto a Giuseppe Conte e a Luigi Di Maio, non può proprio cantare vittoria rispetto al fatto di aver convinto la maggioranza dei francesi. Le risposte negative sul suo conto sono più del doppio rispetto a quelle positive.

FOTO: ANSA/MATTEO BAZZI