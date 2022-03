Sky Italia multata per un milione di euro per «annunci ingannevoli» sul pacchetto Calcio

L'azienda è stata sanzionata per via di quelle comunicazioni pubblicitarie che facevano intendere la visione di tutte le partite del massimo campionato anche per questa stagione, nonostante ancora non fosse iniziato il bando (poi vinto da Dazn)

Ha fatto credere ai propri clienti di poter trasmettere tutte le partite della Serie A nonostante ancora ci fosse grande incertezza sui bandi. Poi, proprio quel bando sui diritti televisivi del massimo campionato di calcio italiano, è stato vinto da Dazn. Per questo motivo, per quella campagna di comunicazione pubblicitaria “ingannevole”, Sky Italia è stata multata per 1 milione di euro da parte dell’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Nel testo del dispositivo dell’Antitrust, reso noto oggi – venerdì 11 marzo 2022 – vengono spiegati nel dettaglio le contestazioni emerse nei confronti della società che ha sede a Rogoredo (Milano) nel quartiere Santa Giulia: «L’Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione».

Sky multata per 1 milione dall’AGCM

Nella stagione precedente, infatti, Sky Italia – attraverso il pacchetto Calcio – trasmetteva in esclusiva sette partite su dieci per ogni singola giornata del campionato di Serie A. E questa offerta, al livello comunicativo (come sottolineato dall’AGCM), sembrava potesse essere replicata anche per la stagione successiva. Una dinamica che, poi, non si è avverata visto che il bando per l’esclusiva del massimo campionato di calcio è andata a Dazn, mentre nel pacchetto Calcio dell’emittente satellitare sono rimasti solamente 3 match per ogni giornata (e non in esclusiva, ma in co-esclusiva). E tutto ciò, come spiega l’Antitrust nella suo provvedimento di una sanzione da un milione di euro, a discapito dei già abbonati: «Il cliente già abbonato ai servizi della società, e in particolare al pacchetto Calcio, è stato quindi orientato a mantenere il pacchetto in essere, nella prospettiva di poter usufruire della scontistica promessa per i mesi estivi ma anche, in seguito, di poter recedere senza penali».