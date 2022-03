L’insensato odio dei social network contro Marianna Podgurskaya

Non soltanto le bombe sull’ospedale di Mariupol. Non soltanto le illazioni che sono state mosse direttamente dall’ambasciata russa. Adesso, Marianna Podgurskaya – la beauty influencer che è stata immortalata nelle fotografie dell’Associated Press durante il bombardamento all’ospedale pediatrico di Mariupol – è vittima anche di un attacco frontale di alcuni utenti russi su Instagram, che la stanno insultando, seguendo quelle che sono state fino a questo momento le indicazioni della stessa ambasciata russa che ha parlato di un «trucco molto realistico» per questa ragazza, sottintendendo che la sua presenza all’ospedale di Mariupol fosse concordata per favorire la propaganda ucraina contro la Russia. Il profilo Instagram della beauty influencer – @gixie_beauty – è stato letteralmente preso d’assalto dagli haters.

LEGGI ANCHE > È stato offerto il fianco all’ambasciata russa per dire che Meta porta avanti «attività estremiste»

Marianna Podgurskaya vittima di hate-speech su Instagram

In tanti si sono riversati sul suo profilo Instagram per rivolgerle i peggiori insulti, attacchi diretti e personali, accuse infamanti di essere un presunto strumento della propaganda in Ucraina. Chi l’attacca sostiene che la stessa Marianna Podgyrskaya compaia in due contesti diversi e che sia la stessa donna – con un trucco differente – a essere portata in barella da alcuni soccorritori. Si tratta, in realtà, di due foto diverse, scattate entrambe dal fotoreporter dell’Associated Press Evgeny Maloletka.

Il caso dell’hate-speech nei confronti della beauty influencer ucraina è stato portato in evidenza dall’attivista Oleksandra Matviichuk, che su Twitter ha chiesto una mobilitazione – in verità molto ascoltata e partecipata – per rispondere alle offese e agli attacchi sui social con messaggi di supporto e di incoraggiamento:

Russians are bullying Marianna on Instagram. She is one of women from maternity hospital in Mariupol, shelled by the Russians. Her face appeared today in all the world media. If you can write words of support, it will be the right decision. We’ll transfer your comments to her pic.twitter.com/HAfFBSQz4M — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 10, 2022

Questi messaggi di odio sono davvero dissonanti, nel giorno in cui Meta ha permesso gli attacchi all’esercito russo, a Putin e a Lukashenko

Una situazione davvero incresciosa, che deve far comprendere a maggior ragione la gravità della portata di una decisione – da parte di Meta – di sdoganare l’hate-speech nei confronti dell’esercito russo e dei russi che, in generale, sostengono l’invasione dell’Ucraina. Il dolore fisico provato nell’occasione del bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol non può sommarsi anche al dolore psicologico di aver ricevuto insulti e attacchi anche sui social network.

Al momento, dopo l’episodio, la beauty influencer non ha postato più alcun contenuto sulle sue pagine pubbliche e private.

FOTO dall’account Instagram di Marianna Podgyrskaya