Simulazione di voto online: chi può partecipare e di quali strumenti necessita

In data 13 e 14 dicembre si procederà con la prima simulazione di voto online per consultazioni elettorali su base volontaria. L’iniziativa, come viene chiaramente spiegato nel video che il ministero dell’Interno ha diffuso per fornire informazioni chiare a coloro che saranno coinvolti, non è collegata a nessun evento elettorale reale. Le linee guida e le modalità con le quali si svolgerà la simulazione sono state approvate sempre dal ministero dell’Interno e il portale scelto per procedere è e-Vote, portale per la simulazione del voto digitale degli italiani all’estero. Vediamo di capire chi partecipa alla simulazione di voto online, di quali strumenti necessita e di cosa deve assicurarsi di essere munito per poter partecipare alla prova.



LEGGI ANCHE >>> Il primo test per gli italiani all’estero: il voto sul portale e-Vote

Simulazione di voto online, chi può partecipare e cosa serve

Partiamo, innanzitutto, da chi può votare: le persone coinvolte sono gli italiani residenti all’estero nelle circoscrizioni consolari di Charleroi, Londra, Monaco di Baviera e Stoccolma. I cittadini avranno la possibilità di votare tramite simulazione dalle 8 di lunedì 13 alle ore 20 di giovedì 14 ora italiana. L’acceso al portale e-Vote dovrà essere effettuato da coloro che sono iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero e dai cittadini italiani temporaneamente presenti per motivi di lavoro, studio o cure mediche che siano in possesso di un’identità digitale tramite CIE, SPID, CNS accedendo con il proprio smartphone, tablet o pc.

Come funziona la simulazione di voto online?

Come da istruzioni, le varie fasi del voto (autenticazione dell’elettore, voto e raccolta dei dati dello scrutinio) vengono gestite direttamente dalla piattaforma. L’elettore, per procedere al voto in formato digitale, deve prestare innanzitutto il proprio consenso. Prima di iniziare il processo di voto, l’elettore viene chiamato a scegliere e accettare le schede per cui vuole votare.

Una volta effettuata la scelta, l’utente potrà procedere alla votazione vera e propria. A tutela della privacy dell’elettore e della segretezza della votazione, il voto sarà espresso in totale anonimato su un distinto applicativo. All’atto pratico, l’elettore può votare cliccando sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, indicare al massimo due preferenze selezionando i nominativi dei candidati scelti presenti nella lista votata. Per la validità deve essere rispettato il vincolo di genere, diversamente sarà considerata valida solo la prima preferenza espressa. C’è la possibilità di votare scheda bianca mentre non sono previsti né il voto nullo o né il voto disgiunto. Dopo aver completato il voto, l’utente viene infine reindirizzato alla piattaforma a cui si è inizialmente autenticato per poter scaricare la ricevuta di voto.