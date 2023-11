Il concetto di “replica digitale” (anche relativamente alle comparse)

L’accordo, ancora non approvato definitivamente, strappato dal sindacato degli attori e degli sceneggiatori americani (SAG-AFTRA) all’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), non riguarda solamente i salari. La mobilitazione che ha bloccato l’intera filiera produttiva di Hollywood, iniziato lo scorso luglio e che si è concluso ufficialmente nella notte tra il 9 e il 10 novembre, aveva messo al centro anche il tema degli usi e degli abusi dell’intelligenza artificiale dentro e fuori dai set. Ed è per questo che nella proposta di accordo tra le parti (ora sottoposta al voto degli oltre 170mila iscritti al sindacato) si fa riferimento a un concetto fondamentale per il futuro della produzione cinematografica: la replica digitale. Anche per quel che riguarda le comparse.

All’interno del suddetto documento messo ai voti, vengono definite le linee guida per una convivenza “pacifica” tra sceneggiatori/attori e strumenti di intelligenza artificiale utilizzati dai produttori di film, serie tv e produzioni televisive.

Nei dettagli, oltre alle definizioni, vengono specificate le best practices che i produttori dovranno seguire nell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale e i “diritti” che gli attori (comprese le comparse) devono rivendicare in caso di uso dell’AI sul set.

Replica digitale e AI, di cosa stiamo parlando

Cosa si intende per replica digitale? Si tratta di figure “umane” generate (create) durante l’impiego di un interprete con la sua partecipazione fisica e utilizzate per ritrarre lo stesso interprete in scene che non ha effettivamente girato. Dunque, per fare un esempio: attraverso l’AI si possono utilizzare le “fattezze” di un attore in formato digitale (apparentemente “naturali”) e inserirle in scene in cui quello stesso attore non è in scena. Fatta questa premessa, andiamo a scoprire cosa prevede l’accordo raggiunto dal sindacato. E lo faremo partendo dalla necessità del consenso da parte dell’interessato (quindi con clausole ad hoc sancite dal contratto tra le parti):

Consenso obbligatorio degli artisti interpreti per la creazione e l’utilizzo delle loro repliche digitali.

Il consenso non ottenuto prima della morte deve essere ottenuto da un rappresentante autorizzato o dall’Unione.

Contratti chiari con una descrizione ragionevolmente specifica dell’uso.

Requisiti di consenso aggiuntivi per l’utilizzo in altri progetti.

Quattro punti focali a cui si aggiungono le linee guida da seguire per quel che riguarda un’adeguato compenso anche per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale:

Gli artisti interpreti hanno generalmente diritto a un risarcimento per la creazione e l’uso delle repliche e per il loro uso in altri progetti o su altri media.

Questo diritto vale anche per altri indennizzi, come quelli relativi ai contributi pensionistici e alle spese per l’assistenza sanitaria.

L’utilizzo dell’AI, dunque, non sarà più solamente a discrezione della produzione. Gli attori e gli sceneggiatori avranno non solo voce in capitolo, ma anche il diritto di ricevere un compenso. Il tutto, ovviamente, deve seguire alcuni aspetti fondamentali a livello di contrattazione trasparente:

«È necessario ottenere un consenso chiaro e visibile per alterare digitalmente la performance dell’esecutore materiale precedentemente registrato, a meno che non rimanga sostanzialmente come da copione, esecuzione e/o registrazione. I produttori forniranno una descrizione ragionevolmente specifica delle modifiche previste. Se i movimenti labiali o facciali vengono alterati per far sembrare che un attore di sfondo stia parlando e viene aggiunto un dialogo, verrà aggiornato da un “day performer».

Vincoli che, dunque, non sono derogabili affinché ci sia una convivenza tra gli attori, gli sceneggiatori e l’intelligenza artificiale. Dentro e fuori dal set.

Il tema delle comparse

Altro aspetto molto interessante all’interno del documento condiviso dal sindacato SAG-AFTRA con i suoi oltre 170mila iscritti, riguarda le comparse.

Parliamo, dunque, delle cosiddette comparse che, in gergo cinematografico/americano si chiamano “background actors“. Anche per loro sono previsti degli accordi con i produttori, visto che l’AI è in grado – per esempio – di moltiplicare una folla di persone rendendola molto più ampia rispetto alle persone realmente impiegate sul set. Anche in questo caso è richiesto un consenso esplicito ai partecipanti e, soprattutto, l’intelligenza artificiale potrà solo essere un corredo: è necessario il coinvolgimento di comparse. Dunque, non può essere tutto artefatto digitalmente.

Le repliche digitali non possono essere contate per raggiungere il minimo sindacale di comparse presenti sul set.

presenti sul set. Le repliche digitali non possono essere utilizzate per evitare la chiamata delle comparse

Il tempo impiegato per creare una replica digitale conta come orario di lavoro e dev’essere retribuito di conseguenza.

Una comparsa che viene chiamata sul set solo per essere duplicata, viene pagata per l’intera giornata di lavoro.

Se la replica digitale viene poi usata per coprire un ruolo principale, la comparsa viene pagata come un attore per quel giorno e per tutti i giorni in cui si stima che avrebbe potuto lavorare in quel ruolo.

Questi sono i punti focali dell’accordo, relativo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha messo la parola fine sullo sciopero di Hollywood.