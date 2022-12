Il giallo dell’agenzia su Toffanin a Sanremo che ora è sparita dai social network di Mediaset

Un piccolo giallo – che può essere analizzato secondo delle dinamiche interessanti dal punto di vista dei mass-media – riguarda l’agenzia di stampa con cui si comunicava che Silvia Toffanin, protagonista indiscussa del programma Mediaset Verissimo, avrebbe declinato l’invito di partecipare a Sanremo 2023 come co-conduttrice. Questa agenzia di stampa – che era stata rilanciata anche dall’account Twitter ufficiale di Mediaset – non compare più né sulla timeline dell’Ansa, né su quella di Mediaset appunto. Ad aggiungere del pepe alla vicenda, c’è anche l’indiscrezione di TvBlog, secondo cui alla Toffanin non era stato proposto il ruolo di cui si parlava nell’agenzia, almeno non quest’anno. Il sito di settore ha invece spiegato che un invito c’era stato nell’edizione di Sanremo 2020.

Silvia Toffanin e il giallo dell’agenzia di stampa con la sua rinuncia a Sanremo

L’agenzia di stampa, che era stata ripresa da Mediaset, citava fonti interne all’azienda che avevano confermato le voci di un presunto invito alla Toffanin e avevano anche spiegato che, in passato, Mediaset non aveva avuto alcun problema relativamente alla concessione di liberatorie per la partecipazione a Sanremo di talenti sotto contratto (il dualismo Mediaset-Rai è sempre molto presente e molto sentito, sia dalle parti di Viale Mazzini, sia da quelle di Cologno Monzese).

Aggiornamento: il comunicato di Silvia Toffanin su #Sanremo2023 è stato cancellato dai social Mediaset e non si trova più nemmeno sul sito dell’Ansa. pic.twitter.com/Ym8wqYkhzs — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 28, 2022

Secondo queste fonti, la Toffanin «avrebbe declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche». Parole che potevano suonare come ostili nei confronti di una manifestazione come il Festival di Sanremo ritenuta comunque il gotha delle trasmissioni televisive in Italia. Quello che fa più impressione, però, è la rimozione della notizia dai canali dell’agenzia che l’aveva inizialmente diffusa e la conseguente cancellazione della stessa agenzia da parte dell’account ufficiale di Mediaset.

Anche su Instagram, dove Mediaset aveva dato ampio risalto all’informazione, non compare più il post (che – invece – permane ancora nell’indice dei risultati di Google):

La notizia non è nemmeno più reperibile sul sito dell’Agenzia Ansa.