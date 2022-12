Qual è la parola più cercata su Google in Italia nel 2022?

Come ogni anno, Google ha diffuso alcune liste di parole più cercate nei vari Paesi e a livello globale sul noto motore di ricerca. A livello globale la parola più cercata è Wordle, il gioco in cui bisogna indovinare una parola di 5 lettere in massimo 6 tentativi e che è stato acquistato dal New York Times. In Italia, le parole più cercate nel corso dell’anno sono state “Ucraina”, che è al primo posto, seguita da “Regina Elisabetta” e “Russia Ucraina”. Al quinto posto troviamo “Elezioni 2022”, dopo “Australian Open” che ricopre il quarto posto. Al sesto posto c’è “Putin”, seguito da “Piero Angela”. All’ottavo e decimo posto troviamo “Drusilla” e “Blanco”, nomi legati all’edizione 2022 del Festival di Sanremo, uno degli eventi più seguiti in Italia. Nel 2021 la parola più cercata su Google in Italia era stata “Serie A”, nel 2020 invece è stata “Coronavirus”. Google stila queste liste inserendo nelle stesse i termini di ricerca che nel corso dell’anno hanno registrato una crescita rilevante rispetto all’anno precedente.

Le liste delle parole più cercate su Google nel 2022 in Italia

Le liste sono più di una e divise per argomenti: c’è quella “Parole dell’anno”, appunto, ma anche quella dei personaggi più cercati, quella dei cantanti, quella degli attori, quella dei film o delle serie tv, quella delle domande e molte altre. Al primo posto della lista “Perché…?” troviamo “La Russia vuole invadere l’Ucraina”. Al quarto posto troviamo “Draghi si è dimesso”, mentre al terzo e quinto posto invece “Aumenta la benzina” e “Il diesel costa più della benzina”.

Nella lista “Come fare…?” troviamo al primo posto “Il tampone rapido”, seguito da “I sondaggi su WhatsApp” e di nuovo “Tampone a casa”. Nella lista “Cosa significa…?” al primo posto c’è “La Z sui carri armati russi”.