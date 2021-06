Su Shorts, il TikTok di Youtube, sarà possibile campionare gli audio da qualsiasi video della piattaforma

Shorts permetterà di campionare l’audio da qualsiasi video di Youtube. Questa l’ultima risposta del TikTok di Youtube che arriva per rendere il prodotto più competitivo e per dare la possibilità agli utenti di fare una delle cose che ha reso il social cinese così famoso e apprezzato. Anche su Shorts ci sarà quindi la possibilità di guardare video con lo stesso suono scoprendo nuovi contenuti e di riprodurre in lip sync i contenuti più virali. La funzione sta per essere lanciata in Canada, in America Latina e nel Regno Unito.

Con Shorts si potranno campionare audio da qualsiasi video su Youtube

La funzione è stata ufficialmente annunciata lo scorso mese ma – come riporta The Verge – sarà possibile sfruttare questo nuovo strumento solo ora e a partire da alcune zone del mondo. Regno Unito e Canada, appunto, e Argentina, Cile, Messico, Brasile, Venezuela, Perù e Colombia in America Latina. Già nelle prossime settimane la funzione dovrebbe essere ampliata per i mercati di altri paesi a partire dagli Stati Uniti.

Se finora gli utenti Shorts hanno potuto campionare suoni da altri video Shorts o dalla libreria di musica con licenza, la possibilità di farlo da qualsiasi video caricato sulla piattaforma più celebre al mondo per questo tipo di contenuti porterà un gran numero di nuove occasioni. Considerati i tanti contenuti virali che ci sono da sempre sulla piattaforma, i creators potranno esplorare nuovi orizzonti in tal senso. Si potrà avere accesso a questa nuova funzionalità tramite un pulsante “Crea” che comparirà sotto i video accanto ai pollici “Mi piace” e “Non mi piace”.

Più spunti per i creators

A sottolinearlo è stato anche Todd Sherman, responsabile Shorts di Youtube, che ha sottolineato come i creatori di contenuti potranno «beneficiarne trovando qualcosa di interessante nei loro video» arrivando anche a ottenere, «traffico in entrata o esposizione da questo» (se si considera che da ogni audio verrà data la possibilità di risalire al video Youtube dal quale deriva). «Dal punto di vista del creatore di lunga data – sottolinea Sherman – penso che molte persone siano entusiaste di avere le loro cose remixate».

Il dubbio del furto dei video autorizzato

Se molti sono entusiasti della nuova possibilità, altri si sono espressi contro proprio tramite alcuni video caricati sulla piattaforma. Il quesito centrale è uno: «Youtube ha legalizzato il furto di video?». Un altro punto focale è che tutti sappiamo l’enorme quantità di video che sono stati caricati negli anni su Youtube, molti anche di natura personale. I creator potrebbero non volere che qualcuno campioni i loro contenuti, peccato solo che – almeno per le impostazioni predefinite che sono state date ora – tutti i video saranno campionabili e toccherà ai creator selezionare manualmente quelli che non dovranno esserlo su Shorts.