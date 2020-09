C’è uno sgombero in vista nel campo rom di La Barbuta?

Quando si parla di sgombero La Barbuta, uno dei campi rom di Roma, si arriva sempre sul delicato punto delle situazioni di inclusione abitativa per le famiglie che vengono allontanate dai campi. Soprattutto in virtù dei fondi messi a disposizione del comune di Roma per questo scopo. Tuttavia, spesso accade che azioni di sgombero possano avvenire senza chiarezza sul post: cosa succederà alle famiglie – il più delle volte con bambini – una volta allontanate dal campo?

Sgombero La Barbuta in vista? Le voci dal campo rom

È quello che si chiede Marcello Zuinisi dell’associazione Nazione Rom, che ha già presentato un esposto per quanto riguarda uno sgombero che dovrebbe avvenire in queste ore a Castel Romano, senza nessuna inclusione abitativa per le famiglie interessate. Il presidente dell’associazione ha riferito che negli ultimi giorni anche a La Barbuta si sono recati dipendenti del comune di Roma, del dipartimento e della polizia municipale di Roma Capitale per sondare il terreno in vista di alcune azioni nei confronti di un gruppo di famiglie del campo rom.

Tra queste, quella di Johnson Halilovic che – intercettato dai nostri microfoni – ha spiegato la sua situazione personale: «Ci hanno detto di andare via dal campo: ma io ho cinque figli e non saprei dove andare, soprattutto in questo particolare momento storico, con la situazione dell’epidemia di Coronavirus ancora in corso. La stessa richiesta è stata fatta anche a una o due famiglie. Temiamo che possano arrivare e buttarci giù il container senza darci una alternativa. Siamo preoccupati perché queste situazioni avvengono sempre con una certa forza e la sindaca Virginia Raggi sa tutto».

Le indiscrezioni raccolte sembrano portare verso una possibile azione all’inizio della prossima settimana: ancora una volta si pone il problema di una integrazione impossibile, soprattutto se preceduta da azioni unilaterali di sgombero, senza la presentazione di soluzioni alternative immediatamente praticabili.