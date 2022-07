Non c’è alcuna verità nel meme della coppia che fa sesso in chiesa per avere la benedizione per procreare

Una fotografia che, in particolare, si è diffusa su Reddit ha dato origine a un grande fraintendimento su quello che è accaduto in questa chiesa evangelica denominata Alianç Restaurada: non c’è nessuna coppia che non riesce ad avere bambini che fa sesso in una chiesa per ottenere la benedizione del pastore e, quindi, avere una chance in più di procreare. Questa versione, infatti, si è diffusa attraverso Reddit e ha dato modo a diversi siti web di notizie predisposte per il click-bait di scrivere diversi articoli e di attirare traffico. In realtà, il meme con la caption “Una coppia che non può avere figli ha rapporti sessuali nel mezzo di un servizio di adorazione evangelica per ricevere la benedizione di Dio” parte da un presupposto sbagliato.

Sesso in chiesa, la bufala della coppia che lo fa per ottenere la benedizione sulla procreazione

La chiesa di Alianç Restaurada si trova a Belem in Brasile. In effetti, le immagini che vengono diffuse attraverso meme come questo sono reali. Ci sono davvero due persone vicine, una sopra l’altra, in una chiesa. Ma non stanno facendo quello che sembra. Snopes ha rintracciato un possibile tweet che potrebbe aver dato origine al malinteso: risale al 30 maggio scorso.

Pastor asked married couple struggling to conceive to have sex inside church, and in full view of congregation so that they can also pray for them to conceive. pic.twitter.com/UzNuD6abbm — #NativeOfBelaBela (@tsheko2020) May 30, 2022

Ma è stata la stessa chiesa evangelica a smentire qualsiasi ricostruzione di questo tipo. Ha infatti realizzato un post su Facebook in cui ha spiegato l’accaduto. «Siamo stati attaccati su tutti i social network, in Brasile e non solo – hanno scritto dalla pagina della chiesa -, ma non dobbiamo giustificarci perché siamo sicuri della nostra buona fede. Siamo orgogliosi dei ministri e dei pastori che abbiamo e crediamo che questo vento passerà». Al di là delle rassicurazioni ai propri fedeli, sempre nel post su Facebook è stata fornita una spiegazione di quello che stava accadendo. Le due persone ritratte nella foto non sono un uomo e una donna, ma due donne: una delle due non stava bene, sembrava svenuta, e per questo è stato applicato un precetto contenuto nel libro dei Re della Bibbia: Quando Eliseo raggiunse la casa, c’era il ragazzo che giaceva morto sul suo divano. Entrò, chiuse la porta a loro due e pregò il Signore. Poi si alzò sul letto e si sdraiò sul ragazzo, bocca contro bocca, occhi contro occhi, mani contro mani. Mentre si stendeva su di lui, il corpo del ragazzo si scaldava. Eliseo si voltò e camminò avanti e indietro per la stanza, poi salì sul letto e si sdraiò su di lui ancora una volta. Il ragazzo ha starnutito sette volte e ha aperto gli occhi.

Insomma, una pratica per cercare di risolvere una situazione di pericolo e per dare aiuto in un momento difficile. Queste sono le spiegazioni ufficiali che sono state fornite dalla chiesa evangelica. Di certo opinabili. Ma quello che appare sicuro è che nessuno stava facendo sesso in chiesa per ottenere una particolare benedizione sulla procreazione.