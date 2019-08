Sergio Mattarella: «Nuove consultazioni martedì prossimo per trovare una conclusione»

Sergio Mattarella si è presentato con qualche minuto di ritardo rispetto alle 20 del 22 agosto (orario annunciato nel pomeriggio), dopo qualche ora di riflessione in seguito alle consultazioni avute nella giornata di oggi con le forze politiche di maggior peso in Parlamento. Cruciali, in modo particolare, gli incontri con la Lega di Matteo Salvini e con il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, ovvero le forze che formavano la vecchia maggioranza giallo-verde al governo fino alle dimissioni di Giuseppe Conte.

Sergio Mattarella: «Nuove consultazioni martedì»

«Si è aperta la crisi di governo con una rottura delle due forze politiche di maggioranza – ha detto Mattarella -. La crisi va risolta in maniera rapida perché lo richiedono le incertezze politiche ed economiche a livello internazionale. La fiducia del parlamento deve essere trovata sulla base di un programma per guidare il Paese. In mancanza di questo accordo, l’alternativa è andare alle elezioni. Ma non è una decisione che si possa prendere a cuor leggero. Il ricorso alle urne è necessario qualora il parlamento non fosse trovato questo accordo. Alcuni partiti politici hanno chiesto di avviare verifiche per trovare questa maggioranza. Il presidente della Repubblica non ostacolerà questa ricerca: martedì nuove consultazioni per trovare la quadra».

Nel frattempo, i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono riuniti in presenza del leader politico Luigi Di Maio. La loro volontà è quella di confrontarsi con il Partito Democratico soprattutto sul punto – che è stato molto discusso nel corso della giornata – del taglio dei parlamentari e della riforma costituzionale. Questo mandato apre di fatto ufficialmente la trattativa per la formazione di un nuovo governo da parte dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

