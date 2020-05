Senaldi dice che Conte ha dato agli italiani «una buona scusa per stare a casa e lavorare poco» | VIDEO

Di proteste, alcune delle quali legittime, contro il governo ne abbiamo lette e ascoltate tante in questo difficile periodo per l’Italia. Si è criticata la gestione sanitaria, quella economica e anche quella della riapertura delle attività nella cosiddetta fase-2. Ora però, a questa lunga sequela si aggiunge l’attacco – che ha l’acro sapore dell’insulto – mosso da Pietro Senaldi (direttore responsabile di Libero quotidiano) non solo nei confronti dell’Esecutivo guidato da Giuseppe Conte, ma anche nei confronti degli italiani.

LEGGI ANCHE > Senaldi chiede di processare Conte e Lamorgese per il «sequestro» degli italiani in quarantena sulla nave giapponese

Ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, Pietro Senaldi ha detto: «Io penso che gli italiani siano soddisfatti più che del governo di averla scampata – ha detto il direttore di Libero rispondendo a una domanda di Giovanni Floris -. E poi, ahimè, io penso che gli italiani siano per la maggior parte, non tutti, un popolo declinante e addormentato». Sembrerebbe una critica nei confronti dell’atteggiamento dei cittadini in merito alle proteste, ma non è così.

Senaldi e gli italiani che sono parassiti

«Conte ha dato alla maggioranza degli italiani una buona scusa per starsene a casa – ha proseguito Pietro Senaldi a Di Martedì -, per lavorare poco con la scusa della salute, che è un’ottima scusa. E questa parte che, purtroppo, in Italia è la maggioranza, di società parassita, per dirla come Ricolfi che dice dice che ormai la nostra è una società parassita di massa, questa parte è contenta. Viceversa, la parte operosa del Paese che purtroppo è una minoranza, è gravemente scontenta».

Parole che provocheranno molte reazioni. Parlare di motivi sanitari come buona scusa per restare a casa e lavorare poco è una visione della realtà che non tiene conto della situazione di emergenza sanitaria in cui si è trovata – e si trova ancora – l’Italia per colpa del Coronavirus. Fare i soliti figli e figliastri, con ammiccamenti a ideologie politiche neanche troppo nascoste, serve solo a incendiare il clima.

(foto di copertina: da Di Martedì, La7)