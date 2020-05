La scuola Holden che verrà dopo il coronavirus: «Tornare indietro è impossibile» | VIDEO

«Il virus ci ha presi alla sprovvista, come penso sia accaduto a tutte le scuole del mondo». A parlare è Martino Gozzi, responsabile della didattica di Academy, il corso di laura della scuola Holden di Torino. L’istituto fondato dallo scrittore Alessandro Baricco sta provando a immaginare come sarà la didattica del prossimo anno; dirigenti e corpo insegnanti sono del parere che la crisi aperta dall’epidemia di coronavirus non sarà una parentesi legata al solo 2020.

Scuola Holden, la nuova direzione verso cui procede l’anno accademico dopo il coronavirus

«Per questo stiamo cercando di immaginare una didattica ibrida che metta insieme il meglio delle lezioni in presenza con il meglio di quelle virtuali», conferma Gozzi. Che spiega come la scuola Holden ha intenzione di reagire. «Non è possibile tornare alla normalità», precisa Alessandro Mari, scrittore e responsabile degli Holden Studios. «Non è che si possa tornare da qualche parte. È successo qualcosa di grande e non si può tornare indietro ma prendere un’altra direzione». Ecco quale.