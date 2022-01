Se fai uno screenshot su una chat Messenger ci sarà un avviso

Basta screenshot segreti o metodi da 007 fatti in casa. Almeno per quanto riguarda le chat di Messenger che utilizzano il sistema di crittografia end-to-end e la funzione di comunicazione legata a quei messaggi che, dopo qualche ora, spariscono automaticamente. È stato lo stesso Mark Zuckerberg ad annunciare questo nuovo test sul servizio di messaggistica interno a Meta: al momento, saranno solo le chat di Messenger interessate da questo particolare tipo di tutela a prevedere una notifica, in coda alla conversazione, se l’utente con cui si messaggia esegue uno screenshot della conversazione. Tuttavia, dal momento che Meta è proprietario anche di WhatsApp, non è escluso che questa funzionalità possa essere allargata anche ad altri servizi di messaggistica. Accontentiamoci, per il momento, dei fatti così come sono.

Screenshot su Messenger, adesso arriveranno delle notifiche agli utenti

Come si diceva, Mark Zuckerberg ha utilizzato lo screenshot di una conversazione con la moglie Priscilla Chan per mostrare a tutti gli utenti di Facebook questa nuova funzionalità di Messenger:

«Nuovo aggiornamento – ha scritto – per le chat di Messenger con tecnologia crittografata end-to-end: se hai fatto uno screenshot della conversazione che contiene messaggi che, per impostazione, scompaiono dopo qualche tempo, arriverà una notifica. Aggiungeremo anche GIF, stickers e reactions anche per le chat crittgrafate».

Con questa mossa, secondo Meta, gli utenti potranno conversare in maniera più sicura, sapendo se – ad esempio – il loro interlocutore salverà una conversazione nonostante – vista la funzione predefinita del messaggio che sparisce dopo un tot di tempo – la volontà dell’utente sia diversa a proposito di quella singola conversazione. Il testo della notifica che arriva è semplice e diretto: [nome della persona che ha salvato la conversazione] ha fatto uno screenshot.

Si tratta di un annuncio che procede nella direzione individuata da qualche tempo da Meta. L’obiettivo della company di Zuckerberg è quello di creare un rapporto di fiducia più solido con i propri utenti, soprattutto dopo i fatti che hanno coinvolto Menlo Park nell’ultima parte del 2021.