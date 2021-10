Gli utenti di Instagram ora possono fare chat di gruppo su Messenger

Instagram ha annunciato diverse novità, tra queste la possibilità per gli utenti dell’app di unirsi alle chat di gruppo anche con gli utenti di Messenger.

LEGGI ANCHE > I Reels di Instagram arrivano nel News Feed di Facebook

Instagram annuncia novità utili agli utenti

Come ha ricordato Engadget, già lo scorso anno Facebook aveva introdotto il cross-messaging tra Messenger e Instagram, ma adesso lo ha reso più utile con l’aggiunta di chat di gruppo denominate cross-app. Con la nuova funzione, gli utenti di Instagram saranno in grado di avviare delle chat di gruppo e un collegamento sia con i contatti di Messenger che con quelli di Instagram. Tra le novità, anche la possibilità di condurre dei sondaggi in stile Messenger sia nei DM di Instagram che nelle chat di gruppo cross-app, ovvero quelle chat che includeranno utenti provenienti da una e dall’altra piattaforma. Quindi, che tu sia stato aggiunto in quella chat tramite il tuo account Instagram o tramite il tuo account Messenger, potrai votare all’interno della chat quale pietanza preferisci tra quelle che il tuo amico ha inserito come opzioni del suo sondaggio.

A queste novità si va ad aggiungere una nuova funzione esclusiva, cioè il «Guarda insieme». Per usarla, basta avviare una videochiamata in Direct su Instagram, scorrere fino al post che si desidera condividere e, infine, fare clic sul pulsante di condivisione e su «Guarda insieme». Queste nuove funzionalità vengono lanciate oggi per entrambe le piattaforme e tra le novità fin qui riportate, vi saranno anche degli indicatori di digitazione disponibili nelle nuove chat di gruppo cross-app.

Il tutto rende l’esperienza degli utenti – all’interno delle app – sempre più confortevole e l’azienda Facebook sembra impegnarsi ogni giorno affinché ciò avvenga. Però, tra le varie app di messaggistica appartenenti alla società, sembra piuttosto evidente come gli utenti diano priorità a Whatsapp e se proprio tra amici ci si trova indecisi su cosa mangiare a cena, un «Che mangiamo stasera?» come messaggio in un gruppo Whatsapp ha ancora la meglio.