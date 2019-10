Sarà tolta la scorta al Capitano Ultimo. Lui twitta sarcasticamente: «La mafia non esiste, me la sarò cercata»

Ci eravamo lasciati al 12 dicembre dello scorso anno, quando il Tar aveva sospeso la revoca della tutela nei confronti del Colonnello Sergio De Caprio. Ora, a quasi un anno di distanza, si torna a parlare della revoca della scorta Capitano Ultimo, colui il quale fu il protagonista dell’arresto di Totò Riina e di altri capi mafiosi. Ad annunciare l’avvio delle procedure per togliergli la scorta è stato lo stesso carabiniere attraverso il suo profilo Twitter, nel quale ha postato anche la foto della lettera ricevuta questa mattina.

LEGGI ANCHE > Il Tar «restituisce» la scorta al Capitano Ultimo

«Si comunica che, su conforme parere della Commissione Centrale Consultiva per l’adozione delle misure di protezione personale […], è stato dato addio al procedimento di revoca del dispositivo di 4° livello ‘tutela su auto non protetta’ in atto a protezione della S. V.». Il resto della lettera condivisa da Sergio De Caprio su Twitter spiega come non ci siano «specifici indicatori di rischio riferiti alle ipotesi di pericolo o minaccia». Oltre all’annuncio della revoca della scorta Capitano Ultimo, si spiega come si possa inviare documenti e memorie entro dieci giorni dalla ricevuta.

Nessun pericolo, la #mafia non c è più, è stato un gioco.Tutti invitati alla prossima #cerimonia : Via la #tutela al #capitanoultimo , in fondo se l’è cercata, e basta indagini, non servono più. @ritadallachiesa pic.twitter.com/M1AClQGt0m — Capitano Ultimo (@UltimoUMC) October 8, 2019

Scorta Capitano Ultimo, avviata la revoca della protezione

«Nessun pericolo, la mafia non c è più, è stato un gioco. Tutti invitati alla prossima cerimonia: Via la tutela al Capitano Ultimo , in fondo se l’è cercata, e basta indagini, non servono più». Un amaro sarcasmo condito da note che ricordano come revocare la scorta Capitano Ultimo rappresenta, probabilmente, una condanna a morte. E a quei funerali parteciperanno tutti costernati. Un oscuro presagio che si basa sui precedenti.

(foto di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)