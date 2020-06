L’incredibile scontro armato tra soldati indiani e cinesi: tre vittime confermate

Un episodio che sta scatenando pesantissime tensioni sul piano internazionale. C’è stato uno scontro Cina-India sul confine tra i due stati, con Pechino che avrebbe accusato l’esercito di Nuova Dehli di aver invaso il proprio territorio. Per questo motivo, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco che, al momento, avrebbe causato tre vittime nello schieramento indiano. Nessuna vittima confermata, invece, da Pechino, anche se i comunicati che arrivano dall’India parlano di perdite in entrambi gli eserciti. Ma come si è arrivati fino a questo punto?

Scontro Cina-India, i primi morti dopo decenni di scaramucce

Il conflitto con le forze cinesi si è registrato in Ladakh, nella regione del Kashmir da sempre contesa tra i due stati. L’esercito indiano ha affermato che alti funzionari militari di entrambi gli schieramenti, in questo momento, si starebbero incontrando per disinnescare la situazione. La Cina, come si diceva, non ha confermato alcuna vittima nel suo schieramento, ma ha accusato l’India di attraversare il confine e attaccare i suoi soldati.

Il portavoce del governo di Pechino, Zhao Lijian, ha dichiarato che l’India ha attraversato il confine due volte lunedì 15 giugno, «provocando e attaccando il personale cinese, provocando un serio confronto fisico tra le forze di frontiera delle due parti».

Le motivazioni che hanno portato allo scontro Cina-India

Ma le tensioni non si fermano qui e non si è arrivati a questo conflitto a fuoco soltanto nelle ultime ore. L’India, infatti, ha accusato la Cina di aver inviato migliaia di truppe nella valle del Galwan nel Ladakh e ha affermato che la Cina stia occupando 38mila km quadrati del suo territorio. Anche il mese scorso, tra i due eserciti, erano stati segnalati diversi scontri.

Dal 1962, ovvero quando l’India subì la sconfitta nella guerra con la Cina che aveva come oggetto proprio la gestione di quei territori di conflitto, si tratta del primo episodio di scontri in cui siano state riportate vittime da parte di uno o di entrambi gli eserciti. Per questo, pur essendo alte le tensioni tra i due Paesi sin dai giorni scorsi, l’episodio della giornata di oggi rappresenta una significativa escalation.