Come i manifestanti di ‘Ragazzi d’Italia’ non solo hanno litigato con gli altri, ma anche tra di loro | VIDEO

Confusione al Circo Massimo a Roma dove, questo pomeriggio, è andata in scena la manifestazione Ragazzi d’Italia, una protesta di personalità vicine al mondo degli ultrà e ad alcuni movimenti di estrema destra contro le misure intraprese dal governo nella gestione dell’emergenza coronavirus e della successiva crisi economica. Ci sono stati scontri nel corso della manifestazione e, addirittura, si sono verificati tafferugli anche tra gli stessi manifestanti, come dimostra questo video dell’Agenzia Vista.

Ragazzi d’Italia, gli scontri tra i manifestanti e con le forze dell’ordine

Leader romano di Forza Nuova aggredisce Carabella (Curva Sud Roma) durante un’intervista pic.twitter.com/YU5IbTglca — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) June 6, 2020

Carabella, che stava parlando con i giornalisti della manifestazione (definendola, tra le altre cose, pacifica) è stato allontanato con la forza dal capannello di giornalisti. Successivamente, ha riferito di essere stato aggredito anche fisicamente da un gruppo di estremisti di destra che, nel corso del video, dicono alle telecamere che nessuno può parlare a nome dell’organizzazione della manifestazione Ragazzi d’Italia.

Il resto è nelle immagini che hanno documentato scontri tra manifestanti (che hanno coinvolto anche i giornalisti) tra via dei Cerchi e via Dell’Ara Massima di Ercole. Al momento, ci sarebbero almeno otto persone fermate, dopo scontri con le forze dell’ordine, che sono state – in una fase delle proteste – accerchiati dai manifestanti.