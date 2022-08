Ci sono alcune aziende che stanno operando in questa direzione, rendendo monetizzabile anche uno spazio "vuoto" per eccellenza

Le schermate di blocco degli smartphone potrebbero essere il nuovo terreno per la pubblicità

Dal blocco pubblicitario allo sblocco pubblicitario. Se c’è un settore che sta diventando una nuova terra di conquista per quello che riguarda il mercato degli smartphone, si tratta proprio della schermata “preliminare” che compare prima di ogni altra operazione da realizzare con il proprio cellulare. Ci sono infatti delle app e delle start-up che stanno lavorando per inserire, all’interno della schermata di sblocco, degli annunci pubblicitari, trovando nuovi spazi per la monetizzazione. Il business model si basa soprattutto su un dato preliminare: quello della percentuale di utenti che sono attratti dai contenuti che compaiono sulle schermate di blocco dei cellulari.

LEGGI ANCHE > Come usare meno il telefono? Battiamo la dipendenza da cellulare con qualche accorgimento

Schermata blocco cellulare, il nuovo spazio per gli annunci pubblicitari

Alcune aziende, come ad esempio Glance, stanno studiando da vicino i lock screen e i loro comportamenti. I vari sistemi operativi, infatti, mostrano diversi contenuti – anteprima di notifiche, di messaggi, di suggerimenti di lettura da siti di news, ad esempio – già attraverso banner inseriti sulla schermata di blocco. Quanto interessa agli utenti questo tipo di contenuto? A quanto pare, moltissimo: 9 persone su 10 guardano i contenuti sulla schermata di blocco, il tutto prima di eseguire effettivamente lo sblocco dello smartphone.

Con queste percentuali Glance – una società di software indiana basata sull’intelligenza artificiale che fornisce contenuti personalizzati alle schermate di blocco degli smartphone – ha stabilito che, di fatto, si tratta di una abitudine ben radicata negli utenti. E se si tratta di una abitudine, allora può essere assolutamente monetizzabile. Per questo si sta pensando di inserire degli annunci pubblicitari nella schermata di blocco del telefono, aprendo il campo a questa tipologia di business.