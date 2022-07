Fa così caldo che usare la Nintendo Switch all’esterno non è consigliabile

Il grande caldo che attanaglia moltissimi Paesi in questa torrida estate, rischia di mandare in tilt anche device digitali, apparecchiature e console di gioco. Stare all’aperto mentre si utilizzano questi strumenti (basti pensare anche agli smartphone) potrebbe provocare una serie di problemi e disfunzioni. Per questo motivo, nei giorni scorsi è arrivato anche un appello da parte Nintendo per tutti i clienti che hanno acquistato e utilizzano una Switch.

Come noto, la tecnologia e le alte temperature non hanno mai avuto un ottimo rapporto. Superato un certo livello, infatti, si attiva lo strumento di auto-difesa del device che, di fatto, blocca il dispositivo.

L’appello, in lingua giapponese, spiega questo: «Se usi Nintendo Switch in un luogo caldo, la temperatura dell’unità principale potrebbe aumentare”, secondo un traduttore automatico. “Se la temperatura dell’unità principale diventa troppo alta, potrebbe spegnersi automaticamente per proteggere l’unità principale». Inoltre, l’azienda invita tutti i clienti a controllare la situazione delle prese d’aria presenti sulla console, sottolineando come sia necessario verificare la presenza di polvere (che potrebbe ostruire proprio quel passaggio di aria).

Ma Nintendo Switch non è l’unica console a rischio a causa delle altissime temperature che si stanno rilevando in tutto il Mondo.

A bit more detail about this – Steam Deck’s APU runs well at temperatures up to 100°C. At 100°C, it will start to throttle performance, and at 105°C it will shut down. Again, this is to protect itself (and you) from damage.

— Steam Deck (@OnDeck) July 19, 2022