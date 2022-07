Temperature giugno 2022: non il diciassettesimo ma il terzo più caldo dal 1990

Giugno 2022 non è stato il diciassettesimo più caldo dal 1990 ma il terzo e a dirlo sono i dati raccolti per conto della Commissione europea

«A proposito del lavaggio del cervello ininterrotto che si fa alla popolazione di origine ovina, sabato 9 luglio nel TG5 delle 13:00 è stato detto che Giugno 2022 è il “secondo mese di giugno più caldo di sempre!” – recita un post che ha cominciato a girare in rete questa estate – Contavo di allegare al post il diagramma delle temperature nei mesi di Giugno dall’anno 1772 a quest’anno, ma mi sono reso conto subito che avrei perso inutilmente troppo tempo. Infatti è stato sufficiente tornare indietro all’anno 1990 per trovare 16 mesi di Giugno più caldi dell’ultimo». Il tono convinto e il linguaggio di questo post sulle temperature giugno 2022 potrebbero lasciare intendere che l’autore è competente e, secondo lui, a livello globale giugno 2022 sarebbe stato meno caldo anche di giugno 2020 e giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> La morte fake (di nuovo) di Papa Ratzinger

Temperature giugno 2022, il post bufala che gira sui social

Il mese di giugno 2022 non è il diciassettesimo più caldo dal 1990 – come afferma questo contenuto diffuso sui social – ma il terzo più caldo, come sottolinea Facta News. Il post, accompagnato da un grafico, sostiene che la temperatura media mondiale nel giugno di quest’anno sia stata di 14,9°C contro i 15,3°C del giugno 2020 e i 15,5°C del giugno 2021. Questi dati, secondo lui, sarebbero tratti dal «diagramma tratto dai soliti dati sulle temperature globali della Terra certificati dal Governo inglese».

La notizia, però, è completamente falsa. Andando a vedere l’edizione delle 13 del TG5 nella data citata, il 9 luglio 2022, non c’è nessun riferimento a giugno 2022 come il secondo più caldo di sempre. Per quanto riguarda il riferimento ai dati certificati dal governo inglese, si tratta di informazioni raccolte dall’ufficio meteorologico del Regno Unito che collabora con l’università di East Anglia. Questi dati vengono aggregati nel dataset HadCRUT e, attualmente, sono stati raccolti e pubblicati fino al mese di maggio 2022. Cosa significa? Che le temperature globali del mese di giugno 2022 non sono state ancora pubblicate.

Quali sono i dati a cui fare riferimento attualmente?

I dati da considerare più affidabili e che sono già stati raccolti sono quelli del Copernicus Climate Change Service (C3S) del Centro europeo per le previsioni meteo a medio termine. Queste informazioni vengono raccolte per conto della Commissione europea e, secondo le rilevazioni disponibili, a giugno 2022 le temperature dell’aria superficiale registrate a giugno 2022 sono state superiori alla media globale registrata tra 1991 e 2020 di o,32°C. Questo dato parla chiaro e, se messo a confronto con gli altri, ci restituisce che giugno 2022 è il terzo più caldo al mondo (più caldi solo quello del 2019 e quello del 2020) e il secondo più caldo in Europa.