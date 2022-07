Si tratta di una bufala che sta circolando in queste ore soprattutto in alcuni gruppi Facebook e su WhatsApp. Il tentativo sembra quello di confondere le acque in vista del Prime Day

No, Amazon non ha indetto un concorso per regalare 10mila prodotti restituiti

Non c’è fortuna che tenga, né c’è concorso che possa essere sostenibile a queste condizioni. Semplicemente, chi lo ha messo in circolo sta cercando di approfittare di giorni particolarmente caldi sul fronte Amazon, con l’azienda leader nel settore dell’e-commerce che si sta preparando ai Prime Day del 12-13 luglio. Stiamo parlando di un post – e anche di una catena su WhatsApp – che, con tanto di fotografia di un magazzino Amazon, sembra stia proponendo una sorta di concorso sui prodotti restituiti: non sono molto chiare le regole – anche perché scritte in pessimo italiano -, ma secondo l’annuncio ci sarebbero 10mila prodotti restituiti in passato, messi a disposizione degli utenti. Il link a cui si rimanda, però, non sembra avere nulla a che fare con Amazon a partire dal suo url e – tra le altre cose – al momento risulterebbe non attivo, segnale inequivocabile che siano stati presi dei provvedimenti in proposito.

Falso concorso Amazon sui prodotti restituiti

Il link, probabilmente, rimandava – come accade spesso in questi casi – a una pagina dove poter inserire dei dati personali, attraverso i quali perpetrare ulteriori truffe agli utenti più creduloni. Insomma, un tentativo di phishing che è stato smascherato in tempo e che avrebbe potuto avere degli effetti davvero significativi proprio a causa dell’Amazon Prime Day decisamente imminente in questi giorni.

Come abbiamo evidenziato, infatti, i tentativi di truffa che sfruttano il brand di Amazon sono cresciuti del 37% nei giorni immediatamente precedenti rispetto al Prime Day. Proprio per questo motivo, il suggerimento fondamentale per vivere al meglio questa due giorni di sconti dedicati ai clienti è quello di verificare soltanto attraverso i canali ufficiali di Amazon le eventuali offerte, in modo tale da non incorrere in spiacevoli inconvenienti.