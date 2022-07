Un troll su 4chan ha fatto diventare virale la bufala di Hideo Kojima collegato all’attentato di Shinzo Abe

Hideo Kojima – sembrerà assolutamente paradossale – è finito nell’occhio del ciclone dei social network e di mezza stampa estera, in collegamento al brutale assassinio dell’ex premier giapponese Shinzo Abe. Stiamo parlando di chi, con il suo Hideo Kojima’s Studio, ha praticamente rivoluzionato il mondo del gaming: Kojima è infatti uno dei più poliedrici e versatili produttori di videogame del mondo, una formazione in Konami e – attualmente – collaborazioni con la maggior parte dei brand di gaming leader del mercato. Eppure, qualcuno – su 4Chan che si sta dimostrando sempre più un social network del complotto – gli ha voluto attribuire, con una serie di post dallo sfondo razzista, una responsabilità nell’assassinio dell’ex premier giapponese Shinzo Abe.

Com’è noto, la responsabilità per l’assassinio dell’ex premier giapponese è stata imputata a Tetsuya Yamagami, 41enne operaio ed ex militare, che ha dichiarato di aver agito perché insoddisfatto rispetto a ciò che le politiche di Abe degli ultimi decenni avevano causato alla sua vita di tutti i giorni e a quella della sua famiglia. Nonostante le indagini e il fermo di quest’ultimo siano cosa acclarata, su 4chan si è diffusa questa teoria complottista in base alla quale sarebbe stato il noto produttore di videgiochi a premere il grilletto. Il volto del reale attentatore è stato sostituito con quello di Hideo Kojima e le immagini sono diventate talmente virali da essere utilizzate – in maniera decisamente superficiale – da politici di estrema destra (soprattutto in Francia) e da testate giornalistiche greche e iraniane che hanno impiegato le fotografie modificate con il volto del produttore di videogame per documentare i fatti accaduti in Giappone.

La diffusione virale delle immagini ha portato addirittura la casa di produzione di videogame a pubblicare una nota stampa per condannare fermamente la diffusione di fake news collegate a Hideo Kojima e all’assassinio di Shinzo Abe: