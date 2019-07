Juventus, niente più Fifa: i bianconeri saranno solo su Pes

La Juventus vuole vincere anche ai videogiochi e, dopo anni di partnership con la Electronic Arts e con la saga targata Fifa, sigla un nuovo accordo – si vocifera milionario – con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020.

We are incredibly honoured & excited to announce our EXCLUSIVE partnership with the most successful club in Italy; @Juventusfcen.

It brings 3D Player Scans, authentic kits & their home, iconic Allianz Stadium, accurately represented in game!#JUVxPEShttps://t.co/pJgfWVyxZb

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) July 16, 2019