Unire l’editing professionale ai viaggi, il progetto di Sara Vaiani

Crescendo, i sogni cambiano. O forse si sceglie quelli che sono davvero realizzabili. Sara Vaiani, la travel content creator di cui si sta occupando oggi la nostra rubrica Under The Reels, da piccola voleva fare la cantante, andare a New York e – ancora – girare tutta la California. Visto come sta andando la sua carriera, ha pensato di mettere da parte il primo per concentrarsi sul secondo e sul terzo. Del resto, se crei contenuti professionali e ami condividere il tuo lavoro con un’ampia platea di follower, se applichi questi contenuti ai viaggi e alle gite fuori porta, una tappa a New York o in California diventano davvero sogni a portata di mano. Che potrebbero realizzarsi, magari, proprio grazie al lavoro di travel content creator.

Sara Vaiani, l’applicazione della post-produzione fotografica al concetto di viaggio

Durante il periodo della pandemia, Sara Vaiani ha iniziato a studiare editing, imparando a usare Lightroom, seguendo webinar e tutorial su YouTube. Quando poi siamo stati di nuovo liberi di uscire, di vedere il mondo e di fotografarlo, ha deciso di applicare tutto ciò che ha imparato ai contenuti visuali che descrivevano i suoi viaggi. Il risultato è un feed di Instagram colorato e mai casuale, in tono, con le sfumature calde che ci stanno accompagnando in questo principio di autunno e con la freschezza dei colori estivi che hanno caratterizzato i contenuti pubblicati fino a qualche settimana fa. Fare il content creator e avere l’occhio per il colore, i contrasti, la luminosità, la nitidezza serve anche a dare una coerenza alla pubblicazione di foto e video.

Insomma, anche lei – come capita a tanti content creator – ha individuato nel 2020 la vera svolta della sua attività sui social network. Da quel momento in poi, ha deciso di utilizzarli in maniera diversa rispetto al passato, ottenendo anche dei feedback positivi da quando ha fatto partire la svolta. Sara Vaiani, oggi, è un punto di riferimento per chi cerca luoghi insoliti da visitare a Roma, per chi vuole avventurarsi nel quartiere Coppedè, per chi vuole vivere un’esperienza mozzafiato nella Galleria Sciarra. Dai social non ha mai realmente pensato di uscire. Anche se, a volte, pensa che una maggiore trasparenza non guasterebbe.

Passeggiate romane, colazioni, merende, scorci e sorrisi. Il progetto di Sara Vaiani è una esplosione di buonumore.